Ahora Google Meet permite reuniones en inglés con subtítulos en español

En esta casi finalizado 2022 hay que recordar que una de las herramientas más importantes del año y que ayudó a millones de personas, en especial en el ámbito laboral, fue el Google Meet. Las videollamadas se convirtieron en el gran aleado entre jefes y empleados ya que por la pandemia de COVID-19, muchas empresas prefieren el trabajo remoto y de Home Office.

Desde su lanzamiento en el 2019 una de las dos aplicaciones que constituyen la nueva versión de Hangouts (la otra es el Google Chat), se convirtió en el favorito del mundo empresarial por encima de otras aplicaciones como el Zoom, Skype y hasta incluso las tradicionales Facebook y WhatsApp, que con el pasar de los años han tratado de estar a la par de otras aplicaciones, sin embargo, sus aplicaciones, aunque los ha hecho avanzar, no es suficiente.

A principio del año se dio un paso gigantesco al incluirse la función Live Caption, la cual permite subtítulos al idioma inglés, sin embargo, en este mes de diciembre se conoció una la más reciente actualización que también incluiría ahora entre su epígrafe la lengua alemana, francesa y portugués.

Captura del servicio de transcripciones automáticas de Google Meet GOOGLE WORKSPACE

Traducción de reuniones

Para habilitar la función en la versión web de Google Meet, tienes que dirigirte a “Configuración”, luego a “Subtítulos” y finalmente a “Subtítulos traducidos”. En los dispositivos móviles hay que seguir esta ruta en el menú: “Configuración”, “Subtítulos” y por último “Subtítulos en vivo”.

Información detallada por portal web tecnológico búlgaro, Phone Arena, las traducciones (en forma de subtítulos) solo estarán disponibles únicamente cuando el organizador de la reunión emplea una edición de Google Workspace como Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus o Education Plus.

Otra de las cualidades de la última actualización ya disponible, es que las traducciones se pueden realizar desde el español al francés, el alemán y el portugués y viceversa e incluso, también se puede traducir reuniones en los idiomas del inglés al japonés, al sueco y al chino mandarín.