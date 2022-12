Luigi’s Pizza: el lugar donde convergen las pizzas New York y Detroit Style

Lo primero que llama la atención de Luigi’s Pizza es el estilo del local. Es una decoración que recuerda a los restaurantes tipo “street” de Nueva York, pero con un toque elegante y juvenil que llama. Como dirían los chilenos: “ondero”. Cuando nos dijeron que se trataba de un restaurante New York Style lo primero que se nos vino a la mente fue la pizza a la piedra, pero van más allá: nos presentaron una pizza estilo Detroit.

Vamos por parte. Luigi’s Pizza es un concepto muy bien desarrollado, y es que quienes están detrás de este proyecto tienen una amplia trayectoria en el rubro. Tuvimos la oportunidad de conversar con Jack Schoihet, Director Gastronómico en Niu Foods, holding que también agrupa a Niu Sushi, Kao Asian Food, Guacamole y Pollo Taquilla. Ellos también son dueños de Luigi’s Pizza.

Y precisamente esta pizzería ubicada en Vitacura, Región Metropolitana, Santiago de Chile, apunta a ser un aporte a su proyecto macro. En palabras de Jack “queremos traerle los sabores del mundo a los chilenos”. Y va más allá: “además de un sabor premium, a un buen precio, queremos que vivan la experiencia, como si estuvieran en otro lugar. En este caso, como si estuvieran en Nueva York”. Y tras nuestra experiencia: se logró.

Los platos estrella

Jack comenta el estilo del local está inspirado en uno de Nueva York: Emmy Squared Pizza. Pero en el caso de Luigi’s la estrella es la pizza estilo Detroit. ¿De qué se trata? Es una pizza con forma rectangular, masa gruesa, que luce como si tuviera “paredes”, esquinas. Pero al mismo tiempo es liviana yy cuenta con unos bordes de queso crujientes que le da ese toque característico.

Pero Luigi’s Pizza es mucho más que pizza: es una fusión perfecta entre la comida italiana y la americana. En este sentido también tienen geniales hamburguesas como la Luigi’s Burger. Esta es una Smash burger con queso cheddar americano, anillos de cebolla, pepinillos y salsa Big, disponible en formatos simple y doble. Maravillosa.

La pizza estilo Nueva York, delgada y donde los ingredientes están muy presentes, también son parte de su menú. Probamos una que tenía un toque de pesto maravilloso.

Ñoquis también, completaron la parte salada de esta degustación. Donde cada plato se sentía como de “local de especialidad” y pues bien, Luigi’s Pizza tiene muchas especialidades: hamburguesas, pastas, pizzas y más.

En postres no se quedaron atrás. El Cheesecake estilo New York y el Tiramisú logran perfectamente el concepto señalado por Jack: “el restaurant debe lograr trasladarte, como si estuvieras comiendo en Estados Unidos o Italia” y lo lograron. La mejor parte son sus precios. Siguiendo la política que tienen en todos sus locales, de entregar una excelente calidad a un precio accesible, la carta de Luigi’s Pizza no decepciona.

Por ejemplo, los Ñoquis tienen un valor de 7.400 pesos, la pizza Ricotta Caprese (la que probamos con el shot de pesto), cuesta 10.900. Ojo que todas las pizzas puedes pedirla New York Style o Detroit Style. Por ejemplo, la de Pepperoni cuesta 10.000 en NY Style y 12.000 en Detroit Style.

Te invitamos a revisar más de su carta en www.luigispizza.cl y su cuenta de Instagram, @luigis_pizza_cl. Luigi’s está ubicado en Tabancura 1108, Vitacura. Su horario de atención de lunes a sábado es de 12:00 a 23:30 horas y domingos de 12:00 a 20:30 horas en horario continuado. También puedes pedir vía web o en aplicaciones de delivery.