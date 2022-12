Estas son las primeras imágenes de las tarjetas gráficas AMD Radeon RX 7900 XT

En el medio de la feroz competencia de tarjetas gráficas, ya ha sido presentada la nueva AMD Radeon RX 7900 XT. Se trata de un dispositivo que cuenta con un software y hardware sorprendente que llega con la intención de revolucionar la calidad con la que se trabaja y exporta en las computadoras.

Creadores de contenidos, editores de videos y gamers, incluyendo desarrolladores, tienen en la nueva tarjeta gráfica AMD Radeon RX 7900 XT una opción para ejecutar en calidad 4K, que es el objetivo principal del dispositivo.

De acuerdo con lo que reseña el portal Hard Zone, esta tarjeta gráfica destaca por su nueva arquitectura, RDNA3. Este es precisamente el elemento que hace que los gráficos alcancen un rendimiento nunca antes visto en la reproducción de contenidos visuales.

Con la intención de interactuar con gráficos en 4K tienen una memoria de 24 GB GDDR6 que trabaja al unísono con un acelerador Ray Tracing de segunda generación. Los mismos trabajan con un mecanismo de machine learning para intentar siempre rendir a la mejor calidad posible.

Esto de machine learning, relacionado a la Inteligencia Artificial lo ejecutan gracias a la tecnología “AMD Infinity Cache de segunda generación capaz de comunicarse con el chiplet con un ancho de banda de hasta 5,3 TB/s”, informa Hard Zone, que ya tuvo acceso al aparato.

Tarjeta gráfica de AMD cortesía de Hard Zone

Lo anteriormente especificado va de la mano con los procesos que ejecuta AMD FidelityFX y a Super Resolution. Estos sistemas hacen que la Inteligencia Artificial realice a través del aprendizaje automático un trazado de rayos que nunca se ha visto en las visuales que ofrecen las tarjetas de AMD.

Los puertos con los que llega la tarjeta gráfica es otra de las invitaciones al contenido visual de alta calidad. Integra entradas DispalayPort 2.1 y HDMI 2.1a, con HDR de 12 bits. Además, tiene la posibilidad de mostrar 68.000 millones de colores a resolución 8K y 165 Hz. El USB-C también está presenta para la salida de video.

Tarjeta gráfica de AMD cortesía de Hard Zone

Hard Zone informa que la tarjeta gráfica tiene un precio de salida que no supera los 1.000 dólares, un dato no menor que impulsa a que el producto se venda en masa y no sea exclusivo para un sector del l grupo de consumidores.