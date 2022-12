Estos son los tipos de conectores USB que existen y sus diferencias

Probablemente nunca escuchaste o leíste las palabras Universal Serial Bus, pero es el significado de las siglas USB, lo que simplemente conocemos como la conexión o puerto de los dispositivos electrónicos que tenemos. Y son muchos los que existen.

Han habido muchos tipos de conexiones USB en la historia de la tecnología, todos con distintas diferencias, ventajas y velocidades, las cuales explicaremos a continuación, con información de Hard Zone.

USB A y USB B

Para las versiones 1.0 y 2.9, estos tenían una línea en blanco, pero a partir de la versión 3.0 se adoptó el color azul para diferenciarlos de las generaciones anteriores. Dispone de cuatro líneas, una de ellas es la alimentación energética del mismo, luego tenemos otro para la toma a tierra y dos puertos para datos.

El USB B, por otro lado, tiene una forma cuadrada y se ha utilizado para dispositivos como impresoras y escáneres. Fuera de su diferente forma, las especificaciones son las mismas que el Tipo A, por lo que también hace uso de un conector de cuatro pines con la misma configuración exacta.

USB A / USB B

Mini-USB y Micro-USB, para pequeños dispositivos

Los celulares, los asistentes digitales, los MP3 y las primeras cámaras digitales pedían puertos más pequeños, por lo que llegaron el Mini-USB y el Micro USB.

El Mini trajo un pin adicional a los cuatro ya empleados en el resto de tipos. El nuevo pin tiene que ver con el modo OTG u On the Go, el cual sirve para marcar que el dispositivo está subordinado a otro en cuanto a la alimentación energética.

Con respecto al Micro, por la necesidad de tener un puerto de alimentación y datos para los smartphones, llegó el Micro-USB, que no es más que una versión aún más reducida en tamaño del puerto USB.

Mini USB / Micro USB

USB-C

Es el tipo de USB más actual y el más aceptado por los diferentes organismos de tecnología en el mundo. Se caracteriza por ser reversible, es decir, que lo podemos conectar tanto de un lado como del otro sin ningún problema.

El USB-C es uno de los estándares que permite mayor potencia de alimentación y velocidad de transmisión de datos (10 GB por segundo), de tal manera que es idóneo para ordenadores portátiles. Curiosamente, llegó al mercado con la tercera generación del estándar y no tiene versiones previas.