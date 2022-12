Bill Gates y su camino al éxito: esta es su opinión sobre las vacaciones y descansar los fines de semana

Bill Gates es sinónimo de éxito. Apenas era un estudiante cuando creó Microsoft, pero para llegar a ser el magnate que es y para que la compañía se convirtiera en toda una gigante de la tecnología tuvo que trabajar y trabajar y trabajar.

El multimillonario de 67 años tiene muchos secretos detrás de su éxito, como su fantástica rutina de fines de semana para empezar los lunes a tope o la famosa regla de las cinco horas para que todos los días sean productivos.

Parece lógico pensar que para que un tipo como Gates alcance tanto éxito, tan grande como el de la empresa que fundó, tendría que dedicarle muchas horas al trabajo.

Es acá dónde muchos se hacen las mismas preguntas, como recuerda el informe que publica El Tiempo en su sitio web: ¿El magnate es un hombre que trabaja los siete días de la semana o cree que descansar también es bueno?

Podríamos decir que la opinión Bill Gates sobre la relación trabajo - descanso y el equilibro que conlleva cambió a través de los años.

Lo que piensa Bill Gates sobre el descanso

En un evento para emprendedores realizado en 2019, Gates fue entrevistado por la también empresaria Julia Hartz, CEO de Eventbrite, con quien habló sobre el balance entre la vida y el trabajo.

Bill Gates Imagen del multimillonario en 2019. (Alex Wong/Getty Images)

Bill Gates se expresó sobre sus hábitos y creencias cuando tenía 20 años en comparación con lo que piensa en la actualidad: ”Creo que podrías adorar y mitificar la idea de trabajar extremadamente duro. En mi caso particular, es verdad que no creía en los fines de semana; no creía en las vacaciones”.

Sin embargo, 10 años después cuando tenía 30, empezó a disfrutar los días de descanso. Claro, después de lograr su cometido: “Una vez que llegué a los 30, apenas podía imaginar cómo lo había hecho. Porque para entonces, empezó un comportamiento natural y me encantaban los fines de semana”.

Curiosamente, Bill Gates añadió que, seguramente, su yo de los 20 años odiaría al viejo Bill actual.