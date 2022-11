The Rock robaba Snickers en su juventud, ahora tuvo un bonito gesto con la tienda donde lo hacía

The Rock - Snickers Composición: Kiko Perozo

Para Dwayne Johnson, The Rock, las cosas no fueron fáciles en su niñez y juventud. Junto con su familia, llegó a ser desalojado del hogar donde vivían por no tener cómo pagar. E incluso robaba Snickers para alimentarse, camino al gimnasio.

Pero ahora tuvo un gesto para reivindicarse, “para exorcizar ese demonio”. El actor californiano de ascendencia oceánica llevó varias bolsas de Snickers a la tienda de donde las robaba, un 7-Eleven en Hawaii.

The Rock Dwayne "The Rock" Johnson en la presentación de Black Adam en la Comic-Con (Kevin Winter/Getty Images)

Además pagó las cuentas de las personas presentes y dejó dinero extra para los empleados. Todo lo mostró en su cuenta de Instagram, explicando los motivos que lo llevaron a robar en su adolescencia.

The Rock cuenta el motivo que le llevó a robar Snickers

“Finalmente exorcicé a este maldito demonio de chocolate que me ha estado royendo durante décadas”, comienza The Rock con su narración.

“Fuimos desalojados de Hawaii en el 87 y después de todos estos años finalmente volví a casa para corregir este error”.

“Estaba muy arruinado, así que solía robar un Snickers king size todos los días de un 7-Eleven durante casi un año cuando tenía 14 años, de camino al gimnasio. Los Snickers eran para antes de mi entrenamiento diario”.

“El mismo empleado”, señala el actor, “estaba allí todos los días y siempre volteaba la cabeza, nunca me formaba problemas”.

“No podemos cambiar el pasado...”

The Rock indica que cada vez que volvía a Hawaii y pasaba por ese 7-Eleven necesitaba reivindicarse con la tienda. Hasta que llevó las bolsas con los dulces.

“Era lo menos que podía hacer, considerando toda la mierda que solía robar de aquí”. Y agregó, muy sabiamente:

“No podemos cambiar el pasado y algunas de las cosas tontas que hemos hecho, pero de vez en cuando podemos añadir una pequeña nota de gracia redentora a esa situación, y tal vez poner una gran sonrisa en las caras de algún extraño”.