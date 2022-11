Review | Trimmer Plus de Meridian: una renovada versión más rápida y silenciosa para el segmento femenino

Meridian es una marca conocida en el ámbito de la depilación, pero hasta ahora había destacado más en el segmento masculino. La Trimmer ha sido éxito de venta, pero demostró algo: un 30% de las compras corresponden a mujeres. Ahora, con la versión Plus de la reconocida rasuradora , buscan ampliar su público e ingresar de lleno al mercado femenino de la tecnología de la belleza.

La nueva rasuradora Trimmer Plus mantiene las características de fácil agarre para adaptarse a cada cuerpo, facilidad de limpieza y uso bajo el agua, pero además cuenta con un motor silencioso, luz led y una plataforma de carga rápida.

Meridian

Novedades

Su aspecto es similar a la Trimmer original, pero tiene nuevas características como: motor silencioso mayor y más rápido que el anterior, de 6500 RPM y una plataforma de carga rápida (USB-C) para optimizar los tiempos de los (y las) usuarios. Además de tener incluida la guía de corte con 5 ajustes que incluyen una afeitada al ras. También una luz LED que sirve para iluminar hasta el vello más pequeño y lo mejor es que está disponible en 3 colores: Sage, Onyx y Blue Ocean. Y recuerda: cerámica y sin dolor. Fácil de limpiar y rápida.

No hay que olvidar que la Trimmer de Meridian ha sido reconocida entre las mejores rasuradoras del mundo por confirmando la alta calidad de esta rasuradora premium, que la ha llevado a ser elegida entre las mejores del mundo por Forbes, GQ, Rolling Stone, Men Health, Esquire, entre otras influyentes publicaciones internacionales.

Meridian

Premiada internacionalmente

Con la meta de llegar a las 20 mil máquinas vendidas para fines de este año, hasta ahora su público objetivo eran hombres entre 25 y 35 años, en especial deportistas, actores, bailarines; sin embargo la tendencia en todos los países donde se comercializa la Trimmer, es el fuerte interés que nació en el público femenino, jóvenes adultas que ven en esta máquina una alternativa 100% mejor que las depiladoras tradicionales, tomando en cuenta que varios estudios confirman que el 99.2% de ellas afirma depilarse alguna zonas del cuerpo y durante todo el año.

A Chile llegaron de la mano de Escala Digital. “Somos una pyme que partimos nuestra propuesta de traer marcas tecnológicas y disruptivas, y estamos muy entusiasmados por la recepción que ha tenido Meridian en Chile. La Trimmer Plus estamos seguros encantará, ya que la versión tradicional ha sido un hallazgo para muchos y muchas. Queremos que no sea un producto de lujo, sino cubrir las necesidades para el gusto y cuerpo de cada persona que la use”, asegura Cristian Avilés, Gerente General de Escala Digital.

Meridian

Meridian, la entretenida y disruptiva marca de aseo personal de primera calidad goza de gran éxito en USA, espera lanzar más de 20 nuevos productos antes del cierre del 2023.

Kit escencial: el complemento perfecto

Poco antes de Trimmer Plus, Meridian hizo otro lanzamiento: el kit esencial para transportar la rutina de aseo diario. Contiene 5 piezas de acero inoxidable templado que vienen en un un lindo bolso de viaje, que permite transportar todos los artículos: corta uñas, limpia uñas, tijeras de seguridad, pinzas de depilación y limpiador de orejas.

Meridian

Como un complemento perfecto, al venir en el bolso de viaje, es perfecto para además trasladar tu máquina Trimmer o Trimmer Plus junto a su cargador. Todo seguro para acompañarte en tu próxima aventura. ¿Haz probado estas máquinas?