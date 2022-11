Qatar 2022: Un estadio desmontable hecho con contenedores, así es el 974

Son ocho los estadios del Mundial de Qatar 2022, auténticas joyas de la arquitectura moderna en medio del desierto. Pero uno destaca por su curioso origen: el 974.

Con una capacidad para 44.089 espectadores y situado en el paseo marítimo de Doha, la gran particularidad del estadio 974 es que es desmontable y está hecho con 974 contenedores provenientes de China con el material para su construcción.

Su nombre proviene del código telefónico de la nación.

La firma española Fenwick Iribarren Architects estuvo a cargo de su diseño, con la construcción necesitando apenas dos años. Como explica el diario deportivo español As, los contenedores se unieron con molduras de acero, designándole colores distintos a las zonas.

Por ejemplo, los azules reúnen las oficinas y los lugares de venta de comida; los amarillos, los baños; los rojos, los pasillos y las zonas de acceso al recinto. Incluso posee áreas de rezo para mujeres y para hombres, de colores negros y grises.

“El resultado es un estadio inconfundible, de atrevidos colores y resueltamente moderno”, señala la FIFA en su portal. “Su ingenioso diseño modular hizo que se necesitaran menos materiales de construcción normales que para los estadios tradicionales, lo que ayudó a reducir costos”.

La sustentabilidad del estadio 974 del Mundial de Qatar 2022

Qatar 2022 El Estadio 974, único situado en el paseo marítimo, con vistas espectaculares del horizonte de Doha. (Cortesía FIFA)

Además del ingenioso diseño, el estadio 974 del Mundial de Qatar 2022 resalta por su sustentabilidad. No requiere aires acondicionados, ya que está cerca del mar, y tras utilizarse se desmontará y se destinará a otros usos, con el final del campeonato.

“Su diseño es, pues, flexible, lo que permite volver a edificarlo con el mismo aforo en otro lugar u optar por hacer varios campos más pequeños, utilizando los mismos materiales”, apunta la FIFA. “Toda la estructura de acero del estadio puede reciclarse y reutilizarse después del torneo, según la opción de legado que se elija”.

El estadio 974 recibe siete partidos del Mundial de Qatar 2022: los ya jugados México vs Polonia, Portugal vs Ghana y Francia vs Dinamarca, además del Brasil vs Suiza del 28 de noviembre, el Polonia vs Argentina del 30, el Serbia vs Suiza del 2 de diciembre y un compromiso de octavos de final, el 5 de diciembre.