Cinco consejos para saber si hackearon tu webcam y qué hacer para evitarlo

Desgraciadamente, existe un tipo de malware utilizados por hackers para hacerse con el poder de la webcam de algunos internautas, principalmente para espiarlos, algo que puede ser tan desagradable como peligroso.

El sitio web de Computer Hoy compartió un informe en el que detalla algunos consejos para saber si la cámara web de tu computadora fue hackeada y qué puedes hacer para evitar que esto te ocurra. Los exploramos a continuación.

Sonidos extraños

Existen webcams que se conectan con micrófonos y altavoces, por lo que los sonidos repentinos procedentes de estos gadgets podrían indicar que alguien te está espiando.

Además, hay cámaras web que realizan movimientos para localizar un mejor punto para la imagen a transmitir o tomar. Si notas que se mueve de forma anormal, no responde a tus indicaciones o simplemente se mueve sin que la hayas activado, esto también es sospechoso.

Comprueba la luz indicadora

La luz indicadora de una cámara web confirma que está activa. En caso de ser víctima de malware, este manipula la luz para engañar a los usuarios desprevenidos.

Si el LED se enciende y se apaga cuando no se está utilizando o no se enciende cuando la cámara está activa, es una clara señal de que la PC está infectada.

Webcam (Unsplash)

Aplicaciones desconocidas

La cámara puede encenderse al iniciar una aplicación específica, como el navegador, apoyándose en una extensión. Si este es el caso, debes eliminar cualquier extensión sospechosa.

Además, si ves que tu webcam se enciende cuando abres algún programa, es lógico que sepas que esta la está controlando. Puedes averiguar qué apps pueden acceder a tu cámara consultando la configuración de privacidad de tu sistema.

Archivos de audio o video desconocidos

Una prueba reveladora importante es la presencia de archivos de almacenamiento de video o audio que no has creado. Puedes comprobarlo si accedes a la carpeta de grabaciones de la cámara web. Los archivos que no recuerdes haber creado podrían haber sido grabados por un hacker utilizando tu webcam.

Atentos, porque un hacker también podría haber cambiado la ubicación de los archivos que se graban con la webcam a una nueva carpeta. Comprueba la configuración de tu cámara web para asegurarte de que la carpeta de ubicación de los archivos guardados es la que elegiste desde el principio.

Webcam (Unsplash)

Cubrir la cámara

Puede parecer paranoico, pero algunos prefieren asegurarse cubrieron la cámara con cinta adhesiva o un post-it para taparla. Lo más importante es que la cinta sea fácil de remover para que uses la webcam y que no sea lo suficientemente opaca como para bloquear la luz.

Existen stickers diseñados especialmente para las webcam y son fáciles de quitar y apenas queda adhesivo en la cámara después de retirarlos.