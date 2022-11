Estas son las 10 contraseñas más usadas en 2022: ¿Fácil de hackear?

Se acerca el cierre del año y con esto, comienzan los listados de algunas de los acontecimientos más representativos del 2022. Por supuesto, el mundo tecnológico no está exento del tema y, desde ya se conoce el top 10 de las contraseñas más usadas, lo que a su vez prende las alertas de seguridad cibernética con la que cuentan los usuarios de internet.

NordPass ya hizo público su listado global de contraseñas y no sorprende que, muchas personas siguen eligiendo contraseñas débiles, predecibles y fáciles de adivinar para proteger sus cuentas de correo electrónico, redes sociales u otros servicios online. A diferencia de los años anteriores, 123456 ya no es la contraseña más utilizada a nivel global.

¿Cuáles son las contraseñas más usadas a nivel global?

En el top se encuentran todo tipo de códigos, aunque en su mayoría solo están compuestos por números y secuencias que son fáciles de hackear. De hecho, según la información brindada, en el top 10 más del 70% fueron descifradas en menos de un segundo. A continuación el listado completo:

password (contraseña en inglés) 123456 123456789 guest (invitado en inglés) qwerty (es la distribución de teclado más común) 12345678 111111 12345 col123456 123123

Y en Colombia, ¿cuáles son las contraseñas más usadas?

Ahora, al hablar de Colombia parece ser que los usuarios no suelen ser los más creativos a la hora de evitar hackeos. Pues, el top 10 se encabeza con el ya mencionado 123456, seguido de password y en tercer lugar, 123456789.

¿Qué es lo básico para escoger una contraseña segura?

Ahora bien, para evitar hacer parte de los desafortunados que fueron hackeados durante el año, le compartimos algunas recomendaciones para crear contraseñas que guarden su información.

Inicialmente, piense en una contraseña compleja que contiene al menos 12 caracteres y una variedad de letras mayúsculas y minúsculas, no reutilice sus contraseñas ni use términos como su nombre o número de celular. También le recomendamos, comprobar periódicamente qué cuentas sigue utilizando y a cuáles ya no accede para darse de baja totalmente de los servicios y así no dejar “la puerta abierta”.