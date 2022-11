Qatar 2022: Las frases más curiosas que ha dejado Luis Enrique como streamer en Twitch

Conocido por su locuacidad, Luis Enrique suma un hobby durante el Mundial de Qatar 2022: ser streamer de Twitch. El seleccionador de España, bajo el nombre de usuario luisenrique21, se mantendrá haciendo transmisiones en vivo durante la Copa del Mundo.

Comenzó justo antes del torneo y ha mantenido el ritmo. La Roja debuta este miércoles ante Costa Rica, por el grupo E del Mundial de Qatar: no se sabe con cuánta regularidad estará el asturiano frente a la cámara.

Y hasta le han llegado a apodar “Luis Padrique”, por su actitud.

“Esto parte de una idea loca, pero interesante. Y es que quiero contar la información de la selección directamente a vosotros, desde mi punto de vista”, manifestó.

En su primera noche, el pasado jueves, contó con hasta 150 mil espectadores simultáneos, duplicando a streamers de peso como Ibai y Auronplay, destaca el diario deportivo español Marca. El seleccionador superó los 245 mil seguidores.

“Lo que sí denota es que, o os aburrís mucho o que estáis muy interesados en la selección”, dijo Luis Enrique ese día, cuando estuvo más de una hora en directo.

Hagamos un repaso por algunas de las frases más curiosas que ha dejado este nuevo streamer llamado Luis Enrique, toda una celebridad del banquillo al micrófono.

Las frases más divertidas de Luis Enrique como streamer de Twitch

“Ya me gustaría leer el chat, pero esto va como si fuera Nico Williams”.

“117 mil espectadores, estos no entran en el Camp Nou todos, ¿no?”.

“Al final esto se trata de hablar, ¿no? Hablar a mí se me da de maravilla, era por lo que me expulsaban cuando iba al colegio”.

“¿Alguna promesa? (si gana el Mundial). ¿Raparme? Yo ya lo he hecho muchas veces y a Elena no le gusta. Elena es mi mujer. Me pinto el pelo de lo que queráis, me pongo un piercing, lo que queráis, no tengo ningún problema”.

Luis Enrique (Captura de pantalla)

“Yo con 21 años, cuando llegué al Real Madrid, lo primero que me compré fue un ordenador. Y me dijeron mis compañeros ‘A dónde vas, si no sabes ni abrirlo’. Les dije que no se preocuparan, que algún día aprenderé”.

“Hemos tenido muy buenos (jugadores en la historia selección), pero yo tiro para David Villa”.

“Si nosotros no vamos a ganarlo, quiero que gane Argentina. Un jugador de la talla mundial de Leo Messi, tiene que retirarse con un Mundial en el que sería su último Mundial. Aunque también te digo que creo que podría jugar el siguiente. Pero prefiero que lo gane España, ¿eh? Y también Uruguay por Luis Suárez, claro”.

“Brasil y Argentina (son los favoritos para Qatar 2022), no hay nadie en el mundo del fútbol que los eliminen (de la lista de favoritos). Francia, que es la actual campeona; Alemania porque no hay nadie en el mundo cabal que pueda decir que Alemania no es favorita; España, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica me atrevería a decir. Tampoco he sido demasiado original”.