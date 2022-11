Viserys y Rhaenyra son idénticos en esta recreación de los personajes de House of the Dragon realizada por la Inteligencia Artificial

House Of The Dragon se encuentra disponible en HBO Max. (HBO)

Las bondades de la Inteligencia Artificial nos vuelve a convocar. Los mecanismos de aprendizaje automático ejecutados por un software que actúa a partir de un texto nos ha divertido mucho en estos últimos meses.

Para esta ocasión regresamos al universo de Game Of Thrones, creados por el escritor George R.R Martin. Específicamente vamos a conocer el aspecto de los personajes de House of the Dragon, que recientemente cerró con éxito su primera temporada.

Los libros del escritor estadounidense especifican una descripción de cada personajes. Los mismos fueron tomados por la producción de HBO y de esta manera se eligieron los actores y actrices para interpretar en la serie.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial toma estos mismos datos y ofrece una mirada mucho más exacta de lo que en realidad es cada uno de los aspirantes y luchadores por el trono de hierro en Westeros.

Los integrantes de la familia Tragaryen como Daemon; Rhaenyra y Viserys que en esta ilustración realizada por la Inteligencia Artificial lucen idénticos; Alicent, y hasta Sir Criston quedan retratados con un rostro mucho más acorde a lo que mostraron los libros.

Viserys, Rhaenyra y el resto bajo la lupa de la Inteligencia Artificial

Rhaenyra

Viserys

Daemon

Alicent

Rhaenys

Sir Criston

El portal Sensacine reseña que para realizar estas ilustraciones utilizaron la reconocida app de inteligencia artificial ArtBreeder, anteriormente llamada Ganbreeder. El software basa su funcionamiento en el aprendizaje automático para poder crear imágenes a partir de una descripción realizada por texto.

El sitio funciona con los modelos StyleGAN y BigGAN, el sitio web permite a los usuarios generar y modificar imágenes de rostros, paisajes y pinturas, entre otras categorías.