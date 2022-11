Shingeki no Kyojin: Este cosplay de Ataque a los Titanes crea un momento conmovedor para Mikasa

Ataque a los Titanes (Shingeki no Kyojin) es una serie de acción, fantasía oscura y drama post apocalíptico creado por Hajime Isayama. Como animé, su primera emisión ocurrió en 2013, con Eren Jaeger como protagonista. Su hermana adoptiva, Mikasa Ackerman, es uno de los pilares, y la vemos en este cosplay en el que se crea un momento conmovedor en su vida.

Mikasa fue salvada por Eren de unos secuestradores que querían convertirla en esclava. De allí su poderoso vínculo con el protagonista de Ataque de los Titanes.

Cambió su forma de ser, convirtiéndose en una persona muy cerrada: tras la caída de Shinganshina, se une junto a Eren y su amigo Armin Arlert al ejército.

Pero en el cosplay realizado por la artista Michela Silvestri no la vemos en traje de combate, preparada para alguna batalla épica. No, aquí la vemos en una situación distinta, a la que no llegaría en la serie, pero que podría ser una reivindicación en su dura vida.

Michela interpreta a una Mikasa Ackerman vestida de novia, en un hipotético destino. Cuenta con su traje blanco, incluyendo un velo, además de joyas elegantes, incluyendo dos cruces como zarcillos.

“@Befeelphotos me pidió una foto mientras ambos estábamos tomando un descanso de 10 minutos en @il.volta. Estoy enamorada”, escribió la artista, agregando: “Espero que les guste”.

¿Qué piensas sobre este cosplay de Mikasa Ackerman vestida de novia? Déjalo en los comentarios en nuestras redes sociales.

El futuro de Ataque a los Titanes (Shingeki no Kyojin)

Como bien explica José Alejandro Mendoza en Alfa Beta, la temporada final de Ataque a los Titanes (Shingeki no Kyojin) ocurrirá a mediados de 2023, para dar un cierre total a los sucesos protagonizados por Eren Jaeger.

En una vuelta del destino, Mikasa y sus compañeros deberán frenar el plan de destrucción de Jaeger. Mikasa tendrá el corazón roto, ya que quiere proteger a Eren contra cualquier situación que atente contra su vida.

Todo se conocerá en el transcurso de 2023, con la temporada final de Ataque a los Titanes (Shingeki no Kyojin).