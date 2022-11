Inteligencia Artificial muestra cómo se vería Rafa de Los Simpson si fuese un niño real

Una de las series más exitosas de todos los tiempos, Los Simpson cuenta con un sinfín de personajes. Desde finales de los años 80, Matt Groening nos ha deleitado y hecho reír con sus ideas: uno de estas figuras inolvidables es Rafa Gorgory (Ralph Wiggum, en su versión en inglés). ¿Cómo se vería el pequeño compañero de clases de Bart transformado por la Inteligencia Artificial?

Primero hagamos un repaso por la vida de Rafa. Es hijo del comisionado de Springfield, Celso Gorgory y su esposa, Sarah (aunque en temporadas recientes se determinó que su padre es Eddie, uno de los policías al servicio del Jefe Gorgory).

Los Simpson Rafa y Eddie se presentan ante los Gorgory - Los Simpson

La primera aparición de Rafa en Los Simpson ocurrió en la cuarta temporada. Su inocencia y candidez, además de su comportamiento errático, le llevan a sacar de la nada frases muchas veces incomprensibles.

Incluso ha protagonizado momentos incómodos, como cuando acusa a Marge de tocarle su “parte privada”, o el famosísimo episodio de I Love Lisa, donde se enamora de la brillante niña, sin ser correspondido.

En palabras de Simpson Wiki en Español, “Rafa es, sin duda, uno de los personajes más desconcertantes de la serie”. Aunque los guionistas nunca lo han especificado, como señala el portal, Rafa presenta un cuadro psicológico “que se asemeja al autismo o al Síndrome de Asperger”.

La Inteligencia Artificial recrea a Rafa, el personaje de Los Simpson

Con el desarrollo de la tecnología, los fanáticos de Los Simpson han buscado darle una nueva mirada a la serie. Muchos utilizan aplicaciones de Inteligencia Artificial para jugar con el aspecto de cada personaje, y Rafa no escapa de ello.

Hidreley Diao, un brasileño con más de 305 mil seguidores en Instagram, trabajó con una app de Inteligencia Artificial (no especifica cuál) para crear la versión humana de Rafa.

El resultado es este y ya cuenta con más de 8.600 Me Gusta. ¿Qué piensas sobre ella? Deja tu respuesta en nuestras redes sociales.

Los Simpson (The Simpsons) está disponible en Star Plus (las temporadas antiguas) y en Disney Plus (las más recientes y los cortos).