Pokémon: Bri Torres te quitará el aliento con este cosplay de Jessie

Villana en Pokémon, Jessie es un personaje dominante y competitivo. Se enfrenta con todos, siempre demostrando su vanidad y poca paciencia. Pero Bri Torres, en este cosplay, le da una segunda mirada a la integrante del Team Rocket, dejándonos sin aliento.

La californiana Bri Torres es una artista del cosplay con 727 mil seguidores y 970 publicaciones en Instagram. Su enfoque está en traer a la vida real a personajes de dibujos animados o grandes sagas del cine y la televisión.

Así, vemos a esta pelirroja en papeles como los de Black Widow, Daphne de Scooby Doo, Batichica, Lara Croft o Cammy, de Street Fighter.

Su exhuberante presencia, unido a los detalles de sus trajes, generan cientos de reacciones en la red social.

En octubre, Bri Torres subió las imágenes en las que se disfrazó de Jessie: hasta la actualidad tiene más de 35 mil Me Gusta. También publicó un video con la frase “Prometo que no intentaré robar tu Pokémon”, que ya tiene 19.5 mil Me Gusta.

Una auténtica fuerza de la naturaleza que impacta con su creatividad al momento de modelar.

Así es Jessie, el personaje encarnado por Bri Torres

Jessie, integrante del Team Rocket junto con James y Meowth, es una antagonista recurrente en Pokémon. Utiliza, como traje, un top y minifalda blancos, con la R roja en el pecho (por Rocket), con botas altas negras, así como guantes de ese color.

Jessie Pokémon

Su nombre, como explica el Pokémon Fandom Wikidex, proviene de Jesse James, un forajido estadounidense de finales del silo XIX. En japonés su nombre es Musashi, en honor a Miyamoto Musashi, un guerrero asiático creador del combate a dos espadas.

Su personalidad es burlona, competitiva, impaciente y fúrica. “Es inteligente y sociable”, indica la página, “pero también le disgusta ser criticada o que le digan vieja (…) Suele llamar a Ash y a sus compañeros ‘bobos’ o ‘mocosos”.