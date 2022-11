Desde el hospital, mujer advirtió los problemas del cigarrillo electrónico

Los cigarrillos electrónicos están cada vez más de moda, sobre todo en al cultura juvenil. Cada vez más casos de consumo se ven en las universidades, colegios y lugares de rumba, precisamente por ser tan cómodos para todos los lugares. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias que trae para la salud, al igual que los cigarrillos comunes y corrientes.

Hay que siempre asesorarse en temas de salud, frente a nuevas tecnologías , no siempre todo es saludable. El caso de esta chica se hizo viral en redes sociales, debido a la historia que relató, que al ser tan común, impactó a tantas personas que podrían estar incurriendo en el mismo error.

En Twitter, la chica afirmó:

“Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchisisisisimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel) Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”

Empezó diciendo Nicole, “estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita, y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape son de esas cosas que dices ‘weeey no me va a pasar a mi, weeey yo no fumo tanto’, YO TAMPOCO FUMABA TANTO!! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!! Hasta el cigarro es mucho mejor, pero neta estas madres ni sabemos de que están hechas”

Obviamente, dichas palabras causaron miedo, tanto, que logró tener cientos de likes y retweets.