Estas son las temperaturas máximas a las que puede llegar tu computadora y que nunca debe superar

Para que una computadora funcione correctamente, una de las principales cosas que debe presumir es de una temperatura acorde en cada uno de sus componentes. Si alguno presenta sobrecalientamiento, es muy probable que la PC deje de funcionar como acostumbra.

Si bien existen muchos programas gratuitas que miden la temperatura del hardware, lo más importante es que identifiques el calor de cada componente y no de la computadora en general, especialmente si la PC se ha puesto lenta y no corre los programas como antes.

Como bien recuerda el reporte publicado en el sitio web de Hard Zone, casi todos los componentes de una computadora tienen sistemas de protección contra la temperatura, mediante los que pasados cierto umbral reducen su rendimiento o directamente se apagan para preservar su integridad.

A continuación, detallamos por componente las temperaturas máximas que pueden alcanzar. Si las superan, tu PC puede estar en peligro.

Procesador

El procesador es el componente con el que debemos tener más cuidado cuando se trata de temperatura. En términos generales, si tu procesador es Intel nunca debería sobrepasar los 100ºC, mientras que si es AMD puede llegar 95ºC.

Lo ideal es que en el caso de los Intel no se sobrepase los 80º C y en el caso de AMD los 70º C.

Procesador Intel Core de 13ª generación para PC INTEL

Tarjeta gráfica

Cuando hablamos de la tarjeta gráfica, su temperatura de funcionamiento suele ser bastante superior a la del procesador. Temperaturas de 85ºC son “normales” y nunca debe superar los 100 grados centígrados.

Como dato, las tarjetas gráficas de AMD suelen admitir temperaturas más elevadas que las de NVIDIA.

Nvidia GeForce RTX 4080 NVIDIA (Noelia Murillo/Europa Press)

Discos duros y SSD

Para que sea aún más claro, una lista:

Disco duro mecánico de 3,5″: 60ºC

Disco duro mecánico de 2,5″: 70ºC

SSD de 2,5″: 70ºC

SSD mSATA: 70ºC

SSD M.2: 80ºC

SSD (Unsplash)

Fuente de alimentación

A mayores temperaturas, menor es la eficiencia de la fuente alimentación y, por lo tanto, más propensa a fallar. La temperatura óptima de funcionamiento es de 40ºC, con 50ºC como objetivo máximo.

Memoria RAM

Todas las memorias RAM tienen una temperatura máxima común: 81ºC, antes de que sufran daños en el hardware. Sin embargo, a partir de 50ºC pueden producirse problemas en el sistema y malfuncionamiento de la memoria.

RAM (Unsplash)

Placa base

La mayoría de fabricantes especifica que el chipset o placa base no debe superar los 95ºC, pero obviamente esta es una temperatura límite máxima que nunca se debe superar.

La mayoría integra disipadores pasivos o incluso activos, ya que por encima de 70ºC podremos empezar a sufrir problemas.