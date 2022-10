Twitch: estos comentarios de Auronplay y Rubius sobre México que estallaron los comentarios en Twitter

Los Premios Esland son unos galardones que premian a los mejores streamers de habla hispana creados por el español David Cánovas Martínez, mejor conocido en Twitch como TheGrefg, quien anunció que la nueva edición del premio se realizará en México.

La sede de la nueva edición despertó comentarios desagradables por parte de streamer famosos como Auronplay y Rubius quienes manifestaron su molestia por tener que viajar al continente americano.

“Solo de pensarlo me dio COVID”, dijo Auron ante la perspectiva de viajar a México durante una de sus transmisiones. “Fui a un bar y chupé el váter”. Después, en tono de broma, dijo que en realidad “era ébola” o “gonorrea”. Mientras tanto, Rubius manifestó que “ya Barcelona” le parece “lejos” y que “nadie va a ir a México”.

Este tipo de comentarios generó una reacción en cadena tanto de streamers españoles, como mexicanos, quienes lamentaron sus expresiones.

“El tema de los españoles, si van a venir o no. Es que yo sé que les da flojera, pero amigos de España, a nosotros también nos da flojera ir muchas veces, pero sabemos que a la comunidad le hace ilusión”, señaló el streamer colombiano que vive en México, JuanSGuarnizo, quien recordó que a los que viajaron a España tampoco les hacía ilusión estar en un lugar “congelado” y perdido entre Barcelona y Andorra.

Putos españoles, se deben a Latam y son bien malagradecidos, deberíamos boicotear a @auronplay y a @Rubiu5 hasta yo hice la misma cara de Juan y eso que sigo al rubius desde los videos de Omegle, déjenme decírselo, que os jodan. #ESLAND pic.twitter.com/KNBw1O0jBm — ÑeroGamesMx (@OvDreamer) October 27, 2022

Reacciones del público en redes sociales

En Twitter los comentarios negativos contra varios stremers españoles se múltiplicaron:

@Thaniia92: “Hay que normalizar que a mucha gente no le gusta viajar, sea Mexico, sea España, sea Korea, con o sin dinero. Yo ahí veo quejas de la distancia, no del país”

"Hay que normalizar que a mucha gente no le gusta viajar, sea Mexico, sea España, sea Korea, con o sin dinero. Yo ahí veo quejas de la distancia, no del país"

"TOTALMENTE DE ACUERDO, LOS STREAMERS ESPAÑOLES SON UNOS DESAGRADECIDOS👏👏👏"

"Puede que yo lo haya entendido mal, pero entiendo que lo que dice Auron es que cuando se hizo en Barcelona a él le dio el COVID e intenta hacer la broma que fue por pensar en ir... No sé como se llevan con TheGregf, pero no entiendo por qué se considera el vídeo un ataque a LATAM"

Disculpa de Auronplay y Rubius

Ante la ola de comentarios negativos, ambos streamer utilizaron sus espacios para brindar una disculpa ante sus expresiones.

Auronplay aclaró que nunca quiso ofender a nadie, pero que la manera de expresarse no fue la correcta por haber sido fría. “Si es por eso, yo de verdad me disculpo. Si me he expresado mal sobre Esland no voy porque... si veo mucha gente igual me desmayo’ y yo sé que la gente hubiera dicho ‘no te preocupes Auron, primero va tu salud”, mencionó.

“Yo tengo una edad que ya no sé, mi cabeza podría volver a soportar eso”, ha aclarado El Rubius, que ya en su documental confesó que comenzó a sentir ansiedad por primera vez en su gira por Latinoamérica.

Rubius: "Por desgracia tuve que dejar los viajes de latam porque me estaban dando unos ataques de ansiedad, me acuerdo que fue del avión de Perú a Argentina, por primera vez sentí lo que era la ansiedad"



La salud mental de cualquier persona es muy importante. pic.twitter.com/wLGH0mQRi6 — rubius clips (@rubiusclips_) October 27, 2022

“Es muy bonito sentir el amor de las personas”, ha asegurado y ha justificado sus polémicas palabras: “El comentario de ‘Nadie va a ir a México salió porque somos unos vagos”.

Su reacción es muy distinta a los comentarios de Ibai y ElXokas quienes ese mostraron entusiasmado de visitar el país.