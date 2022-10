ExpoWeed: la fiesta de la cultura canábica más grande de América Latina es este fin de semana

ExpoWeed fue la primera feria, encuentro, festival de la cultura del cannabis en América Latina. Este fin de semana celebra su octava versión, pero por la pausa que tuvo en pandemia, este evento cumple más de una década.

La fiesta canábica de Chile es un referente en América Latina. “Además de ser una fiesta, es un acto político importante en la región”, nos señala Claudio Venegas, director del evento. Venegas destaca que “hay que llevar la temática del canabis a la vereda correcta”. Ya que, en Chile en los últimos años, el dirigente siente que sólo se ha abordado desde el narcotráfico y de una mala manera.

Hay que acabar con el narcotráfico y regular

“Los esfuerzos policiales deberían concentrarse en el mercado negro, y estamos de acuerdo. Hay que acabar con el narcotráfico, pero los números de detenciones nos demuestran que los más perseguidos han sido los consumidores”, añade. En este aspecto, Venegas nos comenta que estos espacios que muestran la cultura canábica muestran “hacia donde hay que avanzar”. “Una legalización bien estructurada, con leyes claras y espacios ya sea de autocultivo o comercio regulado, le reducen el espacio al mercado negro”, añade.

Cannabis

Ejemplo de aquello, señala el dirigente, es que en los países donde el consumo de marihuana se ha regulado, el narcotràfico ha perdido fuerza “pues debe ir de la mano de una fiscalización fuerte”.

Tres días de fiesta verde

Después de un receso de casi 3 años, la primera y más importante feria cannábica de Latinoamérica vuelve abrir sus puertas y lo hace en lo que ha sido su casa desde el 2012: el Parque O ́Higgins de Santiago de Chile. Serán tres días, comenzando hoy viernes 21 de octubre.

Gentileza

En esta octava versión se espera romper todos los récords de convocatorias porque este año ”volvemos a florecer”, confirmando así que este evento es el más importante de su tipo en elcontinente. Por eso para este 2022 la apuesta es mucho mayor que en su anterior versión, y se ha ampliado el cartel de artistas, con invitados nacionales e internacionales, atracciones, activistas y organizaciones de la sociedad civil e invitados.

En el Cáñamo Fórum (Teatro la Cúpula), espacio de debate, diálogo y entretención de Expoweed, conversarán y expondrán destacadísimas personalidades de la industria cannábica internacional, diputad@s, senadores, alcaldesas, científicos/as y expertos en cannabis medicinal, activistas e influencers del rubro.

Gentileza

Sobre este espacio en particular, Venegas destaca la presencia de un. ex diputado chileno de derecha, Mario Desbordes de RN. “Fue ex candidato presidencial, y se suele pensar que este debate no está presente en la derecha, por eso es importante que sea parte de este panel”, describió.

Las bandas y músicos confirmados

Durante los tres días en que la Expoweed florece en el Parque O’Higgins, se podrá disfrutar dediferentes artistas en cada una de las jornadas.

Gentileza

Este año se han incluido más bandas y artistas. La programación de estos 3 días es la siguiente:

● VIERNES 21: 420 BACKYARD BATTLE - SOULFÍA – PABLO CHILL-E

● SÁBADO 22: SFDK – SANTAFERIA

● DOMINGO 23: LOS CAFRES – LOS TRES

Gran trayectoria

Expoweed nació en Chile a finales del 2012 convirtiéndose en la primera feria cannábica de la región.

Surge como un espacio de encuentro, información, diálogo y educación en torno a la cultura cannábica y los usos legales de la planta, desde las más diversas perspectivas: cultural, medicinal, industrial, científica, política y social.

Y también, buscaba constituirse en la más importante plaza para el desarrollo de la industria cañamera en la región. Con los años esta feria colocó a Chile en el circuito mundial de las más importantes ferias del rubro, transformándose en un referente en el continente y en una verdadera tradición y orgullo cañamero nacional.