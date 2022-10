Adobe desarrolla una inteligencia artificial que permite recuperar partes del cuerpo cortadas en una foto

En muchísimas ocasiones nos han tomado fotografías en las que, por una mala posición del fotógrafo, problemas con el encuadre o por la cantidad de personas que posan para la imagen, nos han cortado un brazo o las piernas. En un futuro cercano, ese problema de captura se solucionará con una inteligencia artificial (IA) que está desarrollando Adobe.

La compañía de software con sede en San José, California, cuenta con una de las suites de programas más utilizadas en el mundo, que incluyen aplicaciones como Photoshop, Illustrator, After Effects, Animate, entre otras.

Si bien con una plataforma como Adobe Photoshop podríamos intentar arreglar una foto cortada, la inteligencia artificial en la que trabaja la empresa supone otro nivel en la edición en de imágenes.

El prometedor Project All of Me

Adobe suele ponerle a sus herramientas nombres muy creactivos y característicos y este software no es la excepción. De acuerdo con el reporte publicado en el sitio web de Computer Hoy, se llama Project All of Me.

Actualmente, este nuevo programa está en desarrollo, por lo que su funcionamiento aún no es el óptimo. Sin embargo, el informe asegura que los resultados son convincentes para los desarrolladores.

Project All of Me

En el marco del evento Adobe Max, la compañía presentó Project All of Me, su prometedor proyecto que permite, mediante inteligencia artificial, recuperar las piernas en fotografías cortadas.

La IA es la clave de este programa, encargándose de la reconstrucción de miembros perdidos o cortados. También genera un fondo que se asemeja en casi su totalidad al de la foto original y ofrece una serie de opciones para el relleno de las imágenes.

Project All of Me aún no tiene fecha de lanzamiento, pero con casi seguridad será parte de la suite de Adobe, cada vez más completa para los amantes de la fotografía.