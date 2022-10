Elon Musk, entusiasmado por comprar Twitter, aunque advierte: “Estamos pagando de más”

Al parecer, todo va viento en popa para que Elon Musk compre definitivamente Twitter por 44 mil millones de dólares. Esta semana, durante la presentación del informe trimestral de Tesla, el magnate dijo sentirse emocionado por la adquisición, aunque advierte: “Estamos pagando de más”.

Las declaraciones de la llamada de ganancias de Tesla fueron recogidas por Reuters.

“El potencial a largo plazo de Twitter, en mi opinión, es un orden de magnitud mayor que su valor actual. Estoy entusiasmado con la situación de Twitter porque, obviamente, conozco esa parte increíblemente bien”.

Continuó el magnate: “Y creo que es enorme y ha languidecido durante mucho tiempo, pero tiene un potencial increíble”.

“Aunque obviamente, yo y los otros inversores estamos pagando de más con Twitter en este momento”.

Elon Musk y sus choques con la directiva de Twitter

En abril pasado, Musk ofreció pagar en total 44 mil millones de dólares por Twitter y su plataforma de microblogging. No obstante, luego retiró su oferta, por críticas a la enorme cantidad de bots, que para la empresa dirigida por Parag Agrawal no pasaba del 5% del total de usuarios.

Tras un enfrentamiento legal entre Twitter y Elon Musk, el magnate volvió a formalizar su oferta de compra. Un juicio en el Tribunal de Delaware en los Estados Unidos se pospuso hasta el 28 de octubre, a la espera de un arreglo para la compra.

CNBC, citado por The Economic Times, señala que es probable que Musk venda una parte de sus acciones en Tesla para ayudar a financiar el cierre del acuerdo por 44 mil millones de dólares.

Tesla va en alza, de acuerdo con Elon Musk

En la conferencia telefónica del miércoles, Elon Musk habló con optimismo sobre Tesla, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

La compañía de vehículos eléctricos cuenta con una capitalización de mercado por debajo de los 700 mil millones de dólares, pero “podría valer más que el costo combinado de los 2.3 mil millones de dólares de Apple y los 2.1 mil millones de dólares del productor de petróleo Saudi Aramco”, indicó Musk en su presentación.

Los inversionistas de Tesla temían que Elon Musk pudiera vender más acciones de la compañía para financiar el trato por Twitter, haciendo caer las acciones.

No obstante, Musk dijo que no tiene un plan actual para combinar todas sus empresas con Twitter bajo un mismo paraguas. El sudafricano, además de tener en su poder a Tesla, es CEO de SpaceX, Neuralink y The Boring Company.