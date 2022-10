¿Quieres que critiquen la música que escuchas en Spotify o Apple Music? Esta Inteligencia Artificial lo hace con un humor muy ácido

Si alguna vez tuviste a un familiar o a un amigo que criticara tus gustos de música en Spotify o Apple Music, es tiempo de darle paso a la Inteligencia Artificial… para que los critique con un humor muy ácido.

La página se llama How bad is your streaming music?, y fue creada por Mike Lacher y Matt Daniels, de The Pudding. Este es un grupo que “explica ideas debatidas en la cultura con ensayos visuales, sin perseguir eventos actuales ni clickbait”.

How bad is your streaming music? La Inteligencia Artificial que critica tus gustos de música en Spotify o Apple Music.

Se define como “un proyecto satírico y no utiliza Inteligencia Artificial real, sino una falsa Inteligencia Artificial pretenciosa amante de la música”.

“El código crea una combinación personalizada de chistes de nuestra base de datos mezclada con la información que se encuentra sobre el artista, el álbum, el género y los datos de la pista de Spotify o Apple Music”.

Así trabaja la Inteligencia Artificial “pretenciosa” que critica la música que escuchas

De acuerdo con sus creadores, el proyecto no guarda ningún dato de Spotify o Apple Music. Solo tiene acceso a la cuenta cuando se lo permites, se crea un código especial de una sola vez para leer las canciones y pistas, junto con las listas de reproducción recientes.

El acceso desaparece cuando así lo quieras.

Luego de los análisis, la página irá emitiendo juicios sarcásticos sobre lo que va viendo. Puede decir:

“¿Esta canción te gusta de verdad o de forma irónica?”.

“¿Te encuentras bien tras escuchar a un grupo al que te pones mucho?”.

“¿En qué década te quedaste atrapado?”.

Y así, frases por el estilo.

Luego, la web etiqueta la música que escucha el usuario por “lo mala” que es, indicando las canciones y artistas peor valorados.

Si quieres experimentar con tu cuenta de Spotify o Apple Music solo debes hacer clic en el link de How bad is your streaming music?