Apocalipsis: las 6 predicciones más recordadas sobre el fin del mundo (y ninguna acertó)

Si para algunos el origen de la humanidad y su evolución son temas de estudio, para otros es el fin del mundo la obsesión principal. Muchas predicciones, ninguna de ellas acertada (afortunadamente), se han lanzado por este motivo.

Son varias las culturas las que tratan el tema del Apocalipsis, el fin de los tiempos, el mito del fuego universal o el Eschaton, entre otros nombres. Desde la antigüedad, la preocupación sobre un evento que acabe con el planeta o con la civilización principal de ese entonces, es constante.

Pero hacemos un repaso de algunas de las situaciones, sobre todo en el siglo XX, que predecían el fin del mundo. Como decimos, ninguna acertó.

Cometa Halley

El Cometa Halley

Se pensaba, a principios del siglo XX, que el Cometa Halley acabaría con la humanidad. Camille Flammarion, un astrónomo francés con tendencias al espiritismo, se atrevió a decir que este cometa se estrellaría contra la Tierra, pese a ser visto desde el año 239 antes de Cristo y analizado exhaustivamente en 1705 por el inglés Edmund Halley. Evidentemente, el cometa nunca pasó tan cerca de la Tierra como para preocuparse, pero en 1910 muchos pensaron que sí lo haría, generándose una enorme crisis.

El Día del Juicio Final, según Hon-Ming Chen

Secta Chen tao Dio dos fechas distintas para el fin del mundo, sin acierto

La secta Chen tao, creada por Hon-Ming Chen, fue famosa en Taiwán y Estados Unidos entre 1993 y 2001. Decía que el 31 de marzo de 1998, a las 0:01, Dios se podría ver en un único canal en todos los televisores de Estados Unidos, sin importar si el televidente tenía o no cable. No se cumplió la profecía. En los siguientes meses, la predicción era que una guerra entre China y Taiwán llevaría a un holocausto mundial: no sucedió. En 2001, el grupo desapareció de las noticias, incluyendo a su líder.

El código de las Pirámides de Giza

Giza

El planeta Nibiru (de origen desconocido) se estrellaría contra la Tierra para el 23 de septiembre de 2017: esto lo dijo un tal David Meade, basándose en un extraño código que decía haber encontrado en las Pirámides de Giza. La NASA lo desmintió y, como todos hemos visto, nada ocurrió.

Heaven’s Gate

El cuerpo de uno de los miembros de la secta Heaven's Gate (David McNew/Getty Images)

Esta secta predecía que sería el cometa Hale-Bopp el que acabaría con la Tierra, pero que una nave espacial que se escondía en su cola llevaría a sus adeptos a otro lugar en el espacio. Marshall Applewhite, su líder, convenció a 38 de sus seguidores a suicidarse para montarse en la nave espacial: el nefasto hecho ocurrió en 1997.

El 6 de junio de 2006, o 6-6-6

El 6-6-6 Número de la bestia, según el Apocalipsis. Otra predicción del fin del mundo (Shutterstock)

El número de la bestia en el Apocalipsis de San Juan, el 6-6-6, fue trasladado por muchos al 6 de junio de 2006. Ese día iniciaría el caos de una destrucción masiva. Como ya sabemos, no pasó nada fuera de lo común.

El Calendario Maya y el 2012

Una nueva lectura del calendario maya cambió el pronóstico que se previó para 2012. Getty Images

Según esta profecía, que decía basarse en el Calendario Maya, la fecha de la extinción de la humanidad sería el 21 de noviembre de 2012. Luego se habló del 2021 como el año. No se cumplió ni uno ni otro.