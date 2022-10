Dron de delivery de comida en Australia se estrella y deja a más 2.000 hogares sin electricidad

Un dron de delivery de comida de la compañía Wing realizó un reparto, literalmente, en llamas. El vehículo de envíos no tripulado se estrelló contra el tendido eléctrico de Brisbane, una ciudad en Australia, dejando a más de 2.000 hogares sin electricidad.

Wing es una subsidiaria de Alphabet, la empresa matriz de Google, que vio cómo uno de sus drones se quemaba con 11 mil votios de electricidad.

Según The Age y ABC News Australia, citados en un reporte publicado en el sitio web de Gizmodo, tanto casas residenciales como negocios se vieron afectados por este fallido delivery que dejó a oscuras a buena parte de la localidad australiana el pasado jueves 29 de septiembre.

Danny Donald, portavoz del proveedor de servicios públicos Energex, describió el incidente como el “primero” de Brisbane. La compañía logró restaurar la electricidad de 2000 clientes en aproximadamente 45 minutos, pero otros 300 no tuvieron luz durante tres horas.

“En realidad, no tuvimos que sacar el dron como tal, ya que se incendió y se incineró. Cayó al suelo, donde los trabajadores de servicios públicos lo encontraron. La comida aún estaba caliente dentro de la caja de entrega del dron cuando llegó el equipo”, agregó Donald.

¿Qué dijo Wing?

La empresa encargada de la entrega y del dron detalló que el vehículo no tripulado “hizo un aterrizaje controlado por precaución y se detuvo en el tendido eléctrico” y que informaron de inmediato a Energex, disculpándose por cualquier inconveniente.

No hubo daños permanentes en las líneas eléctricas o la red, aseguró Donald, por lo que Energex no demandará a Wing, que recibió una advertencia al igual que otras personas que operan drones para que no lo hagan sobre líneas eléctricas.

Wing expresó que está realizando una revisión interna en sus drones para evitar cualquier otro tipo de incidente como este. La empresa propiedad de Alphabet recibió la aprobación para que sus drones autónomos entregaran alimentos y medicinas en Australia en 2019. Recientemente, la entrega de drones empezó en Dallas.