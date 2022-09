Inteligencia artificial “no se convertirá en ningún supervillano”, asegura el fundador de Google X

Sebastian Thrun, fundador de Google X, ha enviado un mensaje tranquilizador al mundo entero: la inteligencia artificial “no se convertirá en ningún supervillano”.

Thrun es uno de los mayores expertos en inteligencia artificial y fundó Google X, el departamento de investigación de la compañía de Mountain View. También ayudó en el desarrollo de Google Street View, es fundador de Udacity y da clases en Stanford, por lo que tiene voz y voto en este tema.

Durante el evento Global AI Summit, el experto dio declaraciones a Xataka, citadas en el sitio web de La Vanguardia, en la que aparta la idea de amenaza y augura que la inteligencia artificial es una buena noticia.

“Ahora estamos viendo cosas completamente nuevas que empezaron 30 años atrás. La IA ayude a que vivamos mejor, a evitar que tengamos que perder el tiempo con procesos repetitivos cada día”, expresó.

Optimismo, pero preocupación por los algoritmos

Para Sebastian Thrun, con la IA pasará lo mismo que con la electricidad, los aviones o cualquier otra tecnología revolucionaria y también cree que automatizará puestos de trabajo: “La gente podrá focalizarse en cosas más interesantes”.

Sebastian Thrun

Thrun cree que la inteligencia artificial, lejos de suponer un peligro, ayudará a la gente “a tomar decisiones y a alcanzar sus objetivos”. Sin embargo, insiste en el que el único problema se trata de los datos sobre los que trabajan los algoritmos, asegurando que lo que podría preocuparnos es la cantidad de datos sobre la que las computadoras sacan conclusiones.

Sobre la teoría de que la IA se convertirá en un supervillano, explicó: “La IA no se convertirá en ningún supervillano, ni siquiera dentro de 20 años. Es una herramienta, no algo que no podemos controlar. No es una entidad independiente que toma decisiones libremente”.

“Hay muchísimo material para la inteligencia artificial. Las máquinas van a mejorar en los próximos 10 o 15 años y revolucionarán sectores como el de la medicina o el transporte”, añadió el experto, que compartió su visión de que los gobiernos deberían regular y legislar algunos algoritmos.