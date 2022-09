El exigente reclamo de Tim Cook por la falta de mujeres en las compañías tecnológicas: “No hay excusas”

Tim Cook dice que el “Apple Watch va a encantar a nuestros clientes de una forma que todavía no se imaginan”. Foto: Getty Images

La diversidad de género en las empresas alrededor del mundo ha crecido en los últimos años. Y las industrias tecnológicas no son la excepción. Las masas laborales estaban dominados por los hombres y el porcentaje de mujeres se incrementó considerablemente. Sin embargo, para el mismísimo Tim Cook, presidente de Apple, no parece ser suficiente.

Applesfera se hace eco de una entrevista que el CEO de la empresa de Cupertino ofreció a la BBC. En ella revela datos sobre la diversidad de género dentro de la compañía y hace un reclamo instando a que el número de crecer en cuanto antes.

Tim Cook señala que dentro de la masa de trabajadores de Apple hay un 35 por ciento de mujeres.

El censo que revela esta cifra es de 2021. Y aunque todavía no se conoce el porcentaje actual, el mandamás de los iPhone manifiesta su deseo de que la cifra debe crecer.

Incentivo hacia las áreas tecnológicas desde la escuela

En primer lugar, Cook propone motivar a las niñas desde la escuela. Según el CEO de Apple se debería crear un programa de incentivo para las mujeres elijan carreas afines a las ciencia, informática y tecnología.

“Lograremos grandes hazañas con la tecnología, pero no tendremos grandes soluciones encima de la mesa a menos que no haya diversidad en ella”, dice Tim Cook a la BBC resaltando la importancia de las mujeres en la industria. “No hay excusas sobre la falta de mujeres en el sector”

Tim Cook está en Inglaterra en lo que es su primer viaje fuera de los Estados Unidos después de la pandemia del covid-19. Llegó a tierras británicas para inaugurar las oficinas de Apple en Londres.

Durante esta visita habló sobre el trabajo que están realizando las empresas tecnológicas en la realidad aumentada. “En el futuro la gente se preguntará cómo vivimos sin AR. Estamos invirtiendo una tonelada en ese espacio”, manifestó.