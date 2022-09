Review | Roomba i3+: la inteligencia en la limpieza del hogar que hará que te olvides de tu piso

Si no has utilizado antes un robot aspirador, este modelo te va a encantar. Si ya has probado otros, también. Y es que este Roomba i3+ reúnela varias características útiles que podríamos decir que se han ido sumando a la tendencia de estos artículos en la medida que se aprende sobre los requerimientos de los usuarios.

Lo primero, y claramente visible, es que este modelo de Roomba es autolimpiable, es decir, genera automáticamente la descarga de lo que aspira en un depósito, ahorrándote la incomodidad de agacharte para limpiarla, como en modelos más antiguos. Pero eso no es todo. Vamos por parte.

iRobot

Su diseño

El Roomba i3+ tiene forma de cilindro achatado. Al sacarlo de la caja es que parece más compacto y liviano que otros modelos anteriores: evolución. El acabado del modelo reúnela dos texturas: una de plástico mate y otra de tejido. Si te gusta el diseño, este modelo es muy elegante, por lo que se ve muy bien como un accesorio más en tu hogar.

El vaciado automático, del que te contábamos más arriba, es un proceso bastante rápido y cómodo. El único detalle es que tal vez es un poco ruidoso. Te contamos un poco más del robot en si: En la parte superior tiene tres botones: la casita para enviarlo a la base, Spot Clean para limpieza localizada y el botón de CLEAN, el más grande y en posición central.

iRobot

Alrededor de este botón hay una luz LED que nos informará del estado en función del color y el modo de iluminarse:

Parpadeo en blanco cuando se está cargando

Se ilumina en blanco cuando está completamente cargado

Parpadea en rojo cuando la batería es baja

Pasa a azul cuando vuelve a la base

Parpadeo en azul cuando detecta una zona con suciedad

Inteligencia y tecnología

Con esto, ya tienes un conocimiento general de su funcionamiento. Y es que este robot funciona con gran tecnología: la clave, sus sensores. En su parte superior tiene un sensor RCON, que sirve para detectar la posición de la base. En el frontal dispone de un sensor de choque para la detección de obstáculos como paredes. En la parte de abajo cuenta con cuatro sensores de desnivel que evitarán que el robot se caiga de las escaleras y un sensor óptico de seguimiento del suelo para optimizar su trayectoria trazando líneas, el principal responsable de su navegación.

¿Rodillos? De goma. Destacan por su mayor durabilidad y capacidad para atrapar pelos (interesante si tu hogar tiene mascotas).

iRobot

Mantenciones

A continuación te dejamos una breve tabla sobre sus mantenciones:

FW

Útil y potente

Lo ideal para lograr los mejores resultados de limpieza con un robot aspirador es lanzarlo a limpiar en una casa despejada. Sin cables, sin juguetes, etc. El robot limpiará habitación por habitación cubriendo perímetro interior y posteriormente trazando líneas. Es bien hábil navegando.

iRobot

Sobre potencia, cabe destacar que es capaz de aspirar migas, pelos y polvo. Si bien las esquinas le cuestan algo más, es una buena asistente para la casa, que puedes complementar con una aspiradora común que créeme usarás mucho menos a la semana. La capacidad de programar tu Roomba con su aplicación, para que trabaje ciertas horas al día, es el complemento ideal para que el aseo de tus pisos sean cosa de “solo una vez a la semana”.