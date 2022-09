Elon Musk debería tener más hijos “como un rey medieval”, según su padre

La relación entre Elon Musk y su padre, Errol no es la mejor. Es compresible por lo polémico que es la figura paterna del hombre más rico del mundo. Engendró a dos criaturas con su propia hijastra, critica abiertamente a Tesla y siempre que emite una opinión genera polémica.

Precisamente en esta oportunidad nos convocamos para hablar sobre su más reciente opinión, que obviamente generó controversia en el maravilloso mundo de las redes sociales e Internet.

Aunque extrañamente en esta oportunidad celebra el accionar de su hijo en cuanto a la cantidad de hijos que tiene y lo impulsa a seguir teniendo más.

Según Errol Musk, su hijo Elon debería tener más hijos. Basa su argumento en que el dueño de Space X, Tesla Motors y Starlink es una especie de rey o dueño de una monarquía, por todo el dinero que tiene.

“No veo ninguna razón para que Elon no tenga más hijos. Las monarquías del pasado no pensaban en tener hijos, y todos eran ilegítimos. Alrededor del 80% de ellos eran ilegítimos en Europa: 20 o 30 hijos. Tienes el dinero y eres un rey o algo así, ¿por qué no ibas a hacerlo?”, dijo Errol, según reseña Business Insider.

¿Qué dice Elon Musk sobre tener hijos?

Elon Musk ya tiene 10 hijos, algo que quizás hace 30 años era normal, pero que ahora no es tan común de encontrar. Quizás lo más extraño del asunto es que en una oportunidad el CEO de Tesla dijo que “estaba ayudando a incrementar la tasa de natalidad en el mundo”.

No sabemos si lo dijo bromeando o en serio. Pero Errol se agarra de esa misma declaración y sostiene que está preocupado por esa situación mundial.

Errol le comentó al portal citado a través de una llamada telefónica que celebra la decisión de Elon de haber procreado un par de gemelos con Shivion Zilis, directora de Neuralink y experta en tecnología e Inteligencia Artificial.

“Creo que es una chica muy inteligente y, ya sabes, si quieres que tus hijos sean inteligentes, es más que probable que quieras que tu mujer sea bastante inteligente”, expresó Errol Musk.