Cómo jugar con tu consola de videojuegos en la pantalla de una laptop

Muchos gamers optan por jugar con sus consolas de videojuegos conectadas a sus computadoras de escritorio porque, normalmente, los monitores de las mismas son más pequeños que los televisores de la sala de estar o de su habitación.

Es una realidad que los jugadores prefieren las pantallas más pequeñas, especialmente para shooters, ya que esto reduce el campo de visión y no pierden tanto tiempo mirando a las esquinas de los paneles o enfocando zonas oscuras.

Sin embargo, lo anterior fue un escenario en caso de que el gamer tenga una PC de mesa. ¿Qué pasa con las computadoras portátiles? La respuesta no les gustará a los dueños de laptops.

No puedes conectar la consola a tu laptop

Como explica un informe publicado en el sitio web de Hard Zone, los puertos HDMI de las computadoras portátiles son únicamente de salida de vídeo, es decir, que solo sirven para sacar la imagen de la notebook a un monitor externo y no al revés.

Por lo tanto, aunque puedes conectar la consola a un portátil físicamente, no servirá de nada porque ese HDMI no admite conexiones entrantes. Hay algunas excepciones, como las laptops profesionales que cuentan con dos puertos HDMI, uno de entrada y otro de salida, pero las portátiles comerciales solo tienen el de salida.

HDMI (Unsplash)

Otra excepción son las PC All in One, que son son más que un monitor de sobremesa al que se le ha metido dentro una placa base de portátil.

Algunos de ellos están construidos no con pantallas de televisor, sino con monitores y tienen entradas HDMI-In que nos permiten conectar una consola de videojuegos.

Por otro lado, tanton Sony como Microsoft tienen servicios como PS4 Remote Play y Xbox Play Anywhere, respectivamente, que básicamente permiten que la consola de videojuegos se convierta en un servidor en la nube local para transmitir partidas a otra pantalla.