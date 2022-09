LoL: Una inteligencia artificial reinventó a los campeones de League of Legends y el resultado es muy perturbador

League of Legends Logo de LoL

La popularidad de League of Legends, LoL, crece con el paso del tiempo. Su comunidad es una de las más activas en el mundo de los videojuegos, con millones de personas disfrutándolo diariamente. Pero no solo lo juegan, sino que también generan información que no deja de ser inquietante.

Como ocurrió hace poco con un usuario de Reddit llamado Sherpernurnun, que utilizando una inteligencia artificial reinventó a los campeones de LoL. El resultado es perturbador.

La inteligencia artificial se llama Midjourney. Es un bot de Discord que genera imágenes con base en una cadena de palabras, frases e incluso enlaces de imágenes.

El bot publica un bloque de cuatro estampas, una más parecida que la otra al resultado que se busca.

Contó Sherpernurnun: “Inicialmente comencé a usar la IA para crear imágenes basadas en los campeones favoritos míos y de mis amigos. Los describiría vagamente y agregaría palabras clave: obtuve algunas imágenes decentes”.

Las inquietantes imágenes de los campeones de LoL hechas por la inteligencia artificial

Pero los primeros retratos eran terribles. “Manchas amorfas de color o algunas versiones verdaderamente horribles de Olaf que podrían hacer que los abogados de Disney me persiguieran”, describe Sherpernurnun.

LoL Primeras imágenes usando la inteligencia artificial Midjourney

Lo clave es que, posteriormente, el usuario de Reddit creó los nuevos rostros de los campeones de League of Legends con las descripciones reseñadas por Riot Games, desarrollador del videojuego.

“Después de hacer un puñado de esos, pensé que sería genial ver qué generaría la IA a partir de la propaganda de la historia de un campeón”, apuntó el usuario de Reddit. “Pareció funcionar mucho mejor de lo que esperaba, así que después de probar algunos más, decidí hacer el esfuerzo e ir con todo y ver cómo resultaban los 161 campeones”.

Así quedó un grupo de ellos: ¿qué te parecen? ¿Cuál es tu favorito?

League of Legends Annie

League of Legends Ashe

League of Legends Akshan

League of Legends Ahri