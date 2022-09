Janet Jackson tiene una canción que puede arruinar tu laptop: esto advierte Microsoft

Tal vez un porcentaje importante de nuestros lectores no lo sepan. Pero hace algunas décadas, Janet Jackson, la hermana de Michael Jackson, era una de las más grandes artistas pop sobre el planeta. Pero lo que prácticamente todos ignorábamos es que su música podía descomponer computadoras corriendo Windows XP de Microsoft.

La historia que les compartiremos el día de hoy podría parecer sacada de un video de Dross, o podría lucir como producto de una Creepypasta mala. Pero lo más curioso de todo esto es que se trata de algo real.

De hecho, es tan real, que la confirmación de la existencia real de esta amenaza informática ha sido notificada por la propia gente de Microsoft desde uno de sus blogs oficiales.

Estamos hablando de un caso raro y extraordinario, con una canción que resulta peligrosa, única y exclusivamente porque al reproducirla puede fastidiar tu computadora portátil, si se trata de un modelo relativamente viejo.

Rhythm Nation, la canción de Janet Jackson que mata tu laptop

Desde el blog para desarrolladores, The Old New Thing, el ingeniero de Microsoft Raymond Chen, ha compartido todos los detalles sobre un curioso hallazgo, una vulnerabilidad descubierta recientemente en Windowx XP y que es conocida bajo el nombre de CVE-2022-38392.

Lo curioso es que este fallo, que apenas ha sido encontrado, en realidad afectaría a computadoras portátiles fabricadas alrededor del año 2005, y se detonaría a partir de un acto inesperado: reproducir la canción Rhythm Nation de Janet Jackson.

“Un colega mío compartió una curiosa historia de soporte de productos de Windows XP. Un importante fabricante de computadoras descubrió que al reproducir el video musical de “Rhythm Nation” de Janet Jackson, ciertos modelos de computadoras portátiles colapsaban. No me hubiera gustado estar en el laboratorio que debieron montar para investigar este problema. No es un juicio artístico.

Un hallazgo durante la investigación es que reproducir el video musical también bloqueaba algunas de las computadoras portátiles de sus competidores.

Y luego se toparon con algo extremadamente extraño: reproducir el video musical en una computadora portátil provocó que una computadora portátil cercana fallara, ¡aunque esa otra computadora portátil no estaba reproduciendo el video!”

Como mencionamos arriba esto bien pudo haber sido material de una creepypasta. Pero en realidad lo que sucede es que la canción fastidia la operación de ciertos modelos viejos de discos duros.

Ya que la melodía de Janet Jackson usa “una de las frecuencias resonantes naturales para el modelo de discos duros portátiles de 5400 rpm”.

De modo que la canción reproduce esa frecuencia, choca con la del disco duro portátil en cuestión y colapsa el equipo completo.

Si tu laptop es vieja puedes probarlo dando play en el video de arriba.