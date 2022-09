Compraste una laptop y tiene un montón de stickers pegados: ¿Cuáles importan?

No hay nada como comprar una nueva laptop. El olor a nuevo, el teclado esperándote para escribir, ese mouse moviéndose a gran velocidad... y las calcomanías de siempre en la zona que está abajo de las teclas de la computadora portátil.

Estos stickers suelen informar sobre las especificaciones más destacadas del dispositivo, como su procesador o tarjeta gráfica dedicada. Muchos optan por quitárselas por razones estéticas y es que, a final de cuentas, simplemente son unas calcomanías.

Sin embargo, como explica en un informe el sitio web de Hardzone, algunas de las etiquetas que traen las laptops debajo del teclado no deben quitarse, más allá de que generen un inconveniente visual por la belleza de la computadora o porque están causando alguna molestia en las manos al escribir.

¿Cuáles son los stickers que traen las laptops que no debes quitar?

Como la mayoría de los internautas saben, las computadoras portátiles traen stickers en la parte inferior, debajo del teclado, que identifican si el procesador es Intel o AMD, cuál es la tarjeta gráfica que utilizan y, en algunos casos, hay otras calcomanías que informan sobre el tipo de audio, la calidad y el tamaño de la pantalla.

Stickers de laptop (Hardzone)

Todas los stickers anteriores pueden quitarse, ya que se refieren solo a especificaciones técnicas que luego pueden recordarse o confirmarse dentro de las configuraciones de la notebook.

Sin embargo, hay una calcomanía que en particular debe permanecer siempre en el equipo: los códigos QR. No todos los portátiles llevan la etiqueta del QR, pero puede ser de mucha utilidad y, si decides quitarla, lo mejor es que la guardes en un lugar que no se te olvide.

Normalmente, estos QR llevan la palabra “eSupport”. Al escanearla con un celular, nos lleva a la web de soporte del fabricante de la laptop. Sin tener que añadir nada, nos permitirá acceder a todo lo relacionado con el portátil, como sus drivers o la garantía.