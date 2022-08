El sonido de las plantas: así se vivió la tecnológica experiencia musical en Chile

La larga espera de los fanáticos de Corona Sunsets Festival tuvo un final exitoso. Este sábado 27 de agosto se vivió una nueva edición del evento masivo, el cual es realizado por Cerveza Corona en lugares estratégicos de todo el mundo y que vio su retorno en Chile tras dos años. Y en este nuevo festival, la tecnología nos conectó con la naturaleza.

La jornada reunió en Mirador Pangue a miles de fanáticos, contando con la presencia también de reconocidos artistas como CUT COPY , Colayuta, KLIK & FRIK y el DJ nacional KVM. Un line up que hizo vibrar a los presentes, que también disfrutaron de la innovadora experiencia del Natural Stage, iniciativa que nos hizo experimentar sonidos y música provenientes desde la electricidad al interior de las plantas, haciendo vivir a los asistentes esta desconocida experiencia sobre los pequeños ecosistemas.

Natural Stage

La música de las plantas: su comunicación hecha música

A través de electrodos, esto ha logrado transformarse en música. Pero, ¿Qué es exactamente la música de las plantas? Mediante la biosonificación de datos, las plantas tienen la posibilidad de expresarse a través de la música. A través de dos electrodos colocados en las hojas de las plantas, se pueden obtener la bioemisiones y estas son convertidas en información musical.

Natural Stage

“Estamos muy felices de volver a vivir un Corona Sunset Festival. En el evento se logró generar y transmitir una energía única para todos los asistentes. El momento del sunset, junto con la canción reversionada de Fran Valenzuela, logró un momento mágico para todos. Además, tuvimos la oportunidad de conocer el innovador Natural Stage, el cual nunca antes se había visto en Chile”, señaló Enrique Arteaga, Brand Manager de Cerveza Corona en Chile luego del evento que refuerza la presencia de la marca en el escenario local y celebró la hora mágica del sunset junto a sus seguidores.

Así funciona la música de las plantas:

Más detalles del evento

En el evento verde también estuvo presente Francisca Valenzuela liderando su line up, donde los más de 2 mil asistentes pudieron disfrutar de la hora mágica del sunset disfrutando la música de la nominada al Grammy Latino y 4 veces ganadora de los premios Pulsar, quien presentó al público su reinterpretación de “Quiero Verte Más”. Este fue uno de los temas más reconocidos de la artista, la cual aceptó la invitación de Cervecería AB InBev para cambiar el ritmo de este icónico tema y crear una versión inspirada en la hora del sunset, la cual denominan ‘’Life in The Magic Hour”.

Natural Stage

La reconocida cerveza combinó así su mensaje de sustentabilidad con un encuentro entre los amantes de la naturaleza y la buena música, donde también se anunció la pronta presencia en Chile de Corona Tropical, agua gasificada con alcohol y suaves toques de fruta. Esta nueva innovación de la compañía ya prepara su desembarco en el país.

“Natural Stage”: estreno mundial

Este escenario con música de plantas, presentado por Corona por primera vez en Chile se basa en el proyecto “Botánika’' del chileno Francisco Morel y el alemán Ben Reymann, el cual logró integrar la naturaleza en la comunicación emitiendo sonidos que provienen desde la electricidad al interior de su sistema.

Natural Stage

‘’Las plantas necesitan nutrientes, agua y CO2 para poder existir. En el proceso de fotosíntesis liberan oxígeno y carbohidratos, pero lo que no se sabe mucho es que también, dentro de su sistema, poseen electricidad a través de su biorritmo. Botánika utiliza estos voltajes para hacer música a través de modulares de síntesis, los cuales producen los diversos ritmos gracias al instrumento digital y transductores -que transforman una energía en otra’', asegura Francisco Morel, chileno creador del proyecto. Fue todo un éxito.

Natural Stage