“Le Pac al revés es Capel” El influencer Dr. Piscola dudó de la botella secreta de Capel en febrero: esta es la historia

“Le Pac es Capel al revés”. La noticia de que la empresa Pisco Capel engañó a consumidores de su destilado está muy fuerte en las redes chilenas. Esto, porque el Pisco Capel ha sido discriminado: dicen que da “caña”, que no es bueno, que es muy fuerte, entre otros calificativos.

A través de un video promocionado en Youtube, la empresa reveló ser la mente maestra detrás de un misterioso pisco llamado “Le Pac” (Capel al revés). Una etiqueta de aspecto más elegante, re envasaron su mismo pisco e hicieron varios experimentos. Focus groups, pruebas online, envío a influenciadores y pruebas con clientes en bares fueron parte de su hazaña.

Desde febrero el Dr. Piscola tenía “sospechas”

En todas las instancias el destilado salía evaluado con excelencia. Pero también, llegó a las manos del Dr. Piscola (@eligetupiscola). La piscola es el combinado estrella de Chile. Consiste en mezclar pisco con Coca-Cola y hielo. Los niveles de cada brebaje depende del gusto personal. Conversamos con Leopoldo Peñaloza, influencer pisquero a través de su Instagram “Elige Tu Piscola”. El joven médico es conocido, por su profesión y en este espacio, como “Dr. Piscola”: probó Le Pac en el mes de febrero.

En aquella oportunidad, el experto pesquero subió un video donde se puede observar tan fina botella en 360º con una plataforma. Fotos que apuntan a su fino embalaje completan la colección. En dicho post, el doc señaló: que “se autodenomina hecho para la piscola y quisiera aclarar que HOY ya no es un sinónimo de que ‘es barato sirve para salvar el carrete’. Quiero dar en claro que aquél pisco que se autodenomine para pisco DEBE SER DIGNO de ese título. Nadie se mete con mis piscolas”.

Luego añadió: “Ojo que “Le Pac” es Capel al revés”. Tras hacer una extensa evaluación del brebaje, el Doc calificó a “Le Pac” (que realmente era un Capel) con una nota de 7,3 de 10 tapitas (su escala de puntaje).

Hoy lo entrevistamos por el fenómeno de esta revelación de la marca Capel.

¿Desde un inicio te diste cuenta?

“Desde un principio principio, no. Me pareció super sospechoso que fuesen tan reservado con la información, que no hubiese precio y que su nombre al revés fuese Le-Pac. Más que pensar que era el mismo mismo Capel, pensé que eran otras partes de la misma destilación o mezclas de alcoholes del Pisco Capel”.

Siendo Capel, ¿A qué versión crees que correspondería?

“Yo creo que es una que se hizo en conmemoración de los 80 años, me parece que hubo harto parecido. Ahora, lo probé en Febrero y no lo he vuelto a probar (sigo sin probarlo aún de nuevo). Ellos están regalando unos packs de Capel + Le-Pac, sería ideal tener alguno para hacer la comparación en tiempo real y comprobar los detalles refrescando la memoria y el paladar”.

¿Qué opinas de este “destape” que hicieron ahora revelando la campaña?

“Me parece realmente ingenioso y francamente GENIAL. Y todo esto me fascina porque les abrieron los ojos a que “No hay que juzgar un pisco por su etiqueta”, que es lo que trato de enseñar en el instagram, que aprendan por qué uno es amarillo y otro transparente, qué madera se usó, cuanto tiempo se guardó, qué tipo de uva se usó, cuantas destilaciones se hicieron, etc... y Capel demostró que lo que les etiquetaba era simple y llana discriminación del pasado. El famoso “tu pasado te condena””.

¿Qué opinas de las reacciones de las personas y del estigma hacia la marca?

“Mucha gente tiene prejuicios con el pisco por defecto y no lo valoran por malas experiencias del pasado o porque creen que se sigue haciendo con la tecnología de los años 80 y no se ha avanzado respecto a procesos y mezclas. Los alcoholes van cambiando, incluso en la misma marca van intentando mejorar la destilación, el corte del pisco, la guarda en madera, etc. Por lo tanto, es imposible que el Capel de hoy siga siendo el mismo que a muchos les dio dolor de cabeza. Si bien los procesos elementales se conservan, va todo de la mano de mejorar la consistencia e ir refrescando la imagen y el producto en sí, a lo largo del tiempo”.

Atreverse a probar

“Quisiera además aprovechar de incentivar a la gente a que se atreva a probar otros tipos de pisco Chileno, además de los ya tradicionales, porque hay maravillas que aún no ven la luz y en realidad son productos que han ganado medallas en concursos internacionales y que son realmente dignos de servirse en mesas de reyes y reinas”, añade el especialista en tan ancestral destilado.

“Prueben y juzguen ustedes mism@s, que no les pongan etiquetas, formen su propio criterio y opinen con experiencia objetiva. Pero todo esto, siempre, con moderación, responsabilidad y siempre recordando que si van a beber, jamás en la vida se les ocurra conducir”, advierte como buen doctor.

