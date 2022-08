Mitos sobre procesadores que no son ciertos y que debes aclarar antes de comprar un CPU

Cuando vamos a comprar una computadora o algún otro dispositivo electrónico, una de las principales características en la que nos fijamos es el CPU o los procesadores, netamente asociados al rendimiento de los equipos.

Por mucho tiempo, se han originado mitos alrededores de los CPU sobre su rendimiento, los núcleos, las marcas, entre otros, que no son ciertos y que hacen dudar a los usuarios de cuál procesador elegir.

A continuación, con información del sitio web de Muy Computer, desmentimos algunos mitos sobre los procesadores.

¿Intel es mejor que AMD?

No necesariamente. Intel ha tenido generaciones de procesadores muy superiores a los de AMD, pero AMD también ha logrado superar a Intel en más de una ocasión. Hoy en día, es un empate técnico.

También es mentira que los AMD rinden menos y calientan más que los de su competencia. Todo depende de la generación de los procesadores. Actualmente, los Ryzen 5000 y Core Gen12 ofrecen un rendimiento excelente.

Otro mito que es falso es el que asegura que AMD utiliza tecnología obsoleta. Es cierto que los Ryzen utilizaron en su primera generación un diseño modular contra los monolíticos de Intel, pero fue una técnica también empleada por su rival para los Pentium D o Core 2 Quad, bastante exitosos.

AMD fue señalada por “pegar chips”, pero si a la competencia le funcionó, a ellos también les serviría. El diseño modular le permitió democratizar los procesadores de 6 y 8 núcleos en el mercado de consumo general.

Procesador Intel Imagen referencial (Unsplash)

¿Los procesadores más caros son los mejores?

No estrictamente. Un procesador mucho más caro que otro puede ser más potente, pero esto no implica que vaya a ser mejor en todos los casos. Todo dependerá de las necesidades del usuariom las aplicaciones, programas o videojuegos que utilice y el resto de los componentes de su computadora.

Un buen ejemplo es comprar el Ryzen 7 5800X3D con un Ryzen 7 5800X. El primero es mejor en juegos, pero pierde frente a este en otras aplicaciones y es más costoso. Los que no son gamers elegirían el segundo, casi un 50 por ciento más barato.

¿Lo más importante son los núcleos?

No. Por ejemplo, una persona que quiera utilizar su ordenador para jugar deberá priorizar el IPC y los núcleos del procesador, pero dando mayor importancia al primero, porque los videojuegos actuales priorizan el IPC y las frecuencias de trabajo, funcionan bien en CPUs de cuatro núcleos y ocho hilos y no aprovechan procesadores de más de seis núcleos y doce hilos.

En otro sentido, un usuario que vaya a utilizar su equipo para trabajar con aplicaciones profesionales debería dar prioridad a la cantidad de núcleos e hilos. En estos casos tendría sentido sacrificar IPC para conseguir una mayor cantidad de núcleos.

CPU Imagen referencial (Unsplash)

¿Lo mejor es comprar un procesador superior a nuestras necesidades?

No. Comprar un procesador muy superior a tus necesidades te hará gastar más dinero en algo que no solo no aprovecharas a mediano y largo plazo, sino que además puede que nunca llegues a utilizarlo de verdad. Lo ideal es comprar un procesador que se ajuste a lo que realmente necesitas.