La obsesión de México por el doctor Simi: de peluches en conciertos a colonias pintadas con su cara

Cantantes y agrupaciones como Rosalía más recientemente han sido sorprendidos por sus fans con un peluche del Dr. Simi en sus presentaciones dentro de México o en el extranjero.

Para algunos es un símbolo de la representación de los mexicanos en las distintas latitudes y para otros no es más que un muñeco en escala de una de las botargas más conocidas del país, lo cierto, es que es una tendencia que cobra cada vez más fuerza en los conciertos de distintos artistas.

El último caso fue el pasado fin de semana con Rosalía, a quien durante su show del 14 de agosto en el Auditorio Nacional, los fans le lanzaron varios ejemplares de este curioso muñeco y, que tras recibirlos, no dudó en tomarse una selfie.

¿Quién es el Dr. Simi y cómo surgió su personaje?

El Dr. Simi nace como logo de una reconocida cadena de farmacias con presencia en México y Latam, la cual, brinda medicamentos genéricos y similares a precios accesibles y, cuyo lema es: “lo mismo pero más barato.

Sin embargo, al ser un doctor la imagen de esta, para hacerle promoción a sus ofertas y descuentos a las afueras de cada sucursal era común ver una botarga con este icónico personaje y, que más tarde, sería convertido en un muñeco.

La popularidad del Dr. Simi ha traspasado las fronteras de lo inimaginable de las farmacias, pues ahora lo suelen lanzar a los escenarios. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que el origen de este personaje se le atribuye a Daniel Burgos, quien lo diseñó a lápiz para ser la imagen de las Farmacias Similares.

De acuerdo con el documental “Mi vida es alegría”, creado por la empresa de medicamentos, fue Burgos quien convenció con este Dr. A Víctor González Torres, el fundador de la reconocida cadena de farmacias.

Este primer boceto no tenía las características del personaje que conocemos hoy en día, sin embargo, Alfredo Pallares, exdirector de Imagen de Grupo por un País Mejor lo consideró porque plasmaba la esencia de la compañía y sirvió para reemplazar la imagen con una balanza que los representaba en sus inicios.

Lo que se buscaba era que el personaje del Dr. Simi tuviera un ligero parecido con el actor del cine de oro mexicano: Joaquín Pardavé y así nació esta emblemática mascota de Farmacias Similares.

Sabía usted que el peluche del Dr. Simi (Que le tiraron a Rosalia y Lady Gaga) está relleno de material ecológico PET reciclado, y son parte de un programa que da empleo a personas con discapacidad. Tienen varias versiones bien coquetas, yo quiero el bombero 🥺 pic.twitter.com/NqC9jSnd7M — La señora de las plantas 🪴 (@UtopiaCode) August 16, 2022

¿Desde cuándo y por qué avientan su muñeco en conciertos y festivales musicales?

No se sabe con certeza cuándo se originó esta “tradición”, pero usuarios de Twitter aseguran que surgió durante la edición 2021 del festival Corona Capital, durante el show de la cantautora Aurora.

Fue a partir de ahí que se han aventado innumerables peluches del Dr. Simi a otros artistas como Coldplay, Interpol, The Strokes, Maroon 5, The Killers, Gorillaz, Mac DeMarco, Chvrches y Rosalía en México; mientras que en el extranjero ha sorprendido a Lady Gaga (y de hecho, la impactó en la cara) durante su presentación en París y a My Chemical Romance en Budapest.

El primer Dr Simi aventado se dio en el corona del 2021, lo lanzaron a una artista que se llama Aurora 🙌 pic.twitter.com/YWDCpTnbwZ — ⚜️washing machine heart ⚜️ (@mitsskilover) August 15, 2022

El Dr. Simi es mucho más que un ícono de Farmacias Similares

En el documental del Grupo por un País Mejor, se reveló que el Dr. Simi fue parte de masivas campañas publicitarias para ganar popularidad, un ejemplo es que apareció en distintos diarios de circulación nacional y llegó a aparecer en el noticiero “Hechos de Peluche”.

Tuvo participación en las cápsulas de TV del programa “Tempranito” de TV Azteca e incluso se reconoce que fue el personaje de una serie de historietas cuyo nombre era “Las historias del Dr. Simi”, ilustrada por Sixto Valencia, quien también creó “Memín Pinguín”.

Su imagen ha rebasado las fronteras de las Farmacias Similares, pues también es parte de la Fundación del Dr. Simi, que se dedica “a ayudar a los que menos tienen en los rubros de salud, alimentación, educación y deporte, inició su trabajo asistencial en 1994, cuando nació como institución de asistencia privada, como Best, IAP, en Cuernavaca Morelos”, se puede leer en su sitio web.

Pero eso no es todo, ya que gracias a la fundación se pintaron las casas de una colonia en Ecatepec, Estado de México a través de un proyecto en donde se dio forma a la cara del Dr. Simi y así mejorar la vista de esta zona marginada.