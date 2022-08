Elon Musk y el CEO de Ford llevan a las redes su pleito por la Cybertruck

Existe una cruenta lucha en la industria automotriz, particularmente en el sector de los vehículos eléctricos. Un área donde francamente Elon Musk y Tesla Motors tienen buena parte de “culpa” sobre todo lo que sucede últimamente. Así que sólo era cuestión de tiempo para que Ford se sumara a la ecuación.

Hemos visto cómo Musk se ha retrasado, literalmente, años completos con el lanzamiento de la primera camioneta eléctrica de su compañía automotriz.

Sin embargo, aún así con todos esos problemas, la Cybertruck parece destinada a sacudir el mercado abriendo una nueva era en la historia de competencia de mercado para este ramo.

Así que lo más natural sería que hubiera choque, rivalidad tensa y competencia entre ambas empresas de cara a ingresar con sus respectivos vehículos. Pero parece que acaba de escalarse todo fuera de toda proporción esperada.

Elon Musk y Ford en pleito

Todo inició, según reporta Car Buzz, con el actual CEO de Ford, Jim Farley, quien en su más reciente conferencia terminó hablando de la nueva camioneta eléctrica Ford F-150 Lightning.

Hasta todo iba normal y las comparaciones con la Cybertruck de Tesla eran tan obvias como inevitables. Pero tal vez lo que nadie vio venir es que cerró su intervención con un comentario pasivo-agresivo de reto contra el hombre detrás de SpaceX: “Take that Elon Musk” (Toma eso Elon Musk):

Farley making a huge mistake calling out @elonmusk



“Take that Elon Musk” pic.twitter.com/kBFpNk645m — Tesla 24|7 (@_Tesla247_) August 10, 2022

El mensaje, en sí puede ser interpretado como un broma, en un contexto donde Ford ha ganado a Tesla la carrera por lanzar la primera camioneta eléctrica al mercado. Ya que la F-150 Lightning ya ha sido lanzada comercialmente y está disponible para comprarse en este momento, mientras que la Cybertruck, en el mejor de los casos, saldría al mercado en algún punto del próximo año 2023.

Como podemos ver el mensaje llegó hasta la cuenta de devotos fanáticos de la automotriz de Musk en Twitter, Tesla 24/7, y ahí provocó gran ruido y críticas por el tono del comentario, al grado de provocar casi 15 mil reacciones.

Así que sólo fue cuestión para que Elon Musk publicara su respuesta a través de su cuenta oficial en Twitter con una reacción directa contra Jim Farley. El mensaje fue breve pero confuso: Thanks, but I already have one (Gracias, pero ya tengo una).

No nos queda claro a si Musk dice que ya tiene una camioneta eléctrica, su Cybertruck o si ha revelado que ya se compró una Ford F-150 Lightning.

En cualquiera de los escenarios Tesla Motors va atrás en la carrera.