Crean una versión de Google Maps ubicada en el año 20 a.C, que revela cómo eran las carreteras del Imperio Romano

El Google Maps que cualquier antiguo romano hubiese querido para recorrer las carreteras de la época. Llegó tarde, pero es como una máquina del tiempo que nos permite aprender más sobre el Imperio Romano.

El sitio web OmnesViae compartió su GPS de épocas pasadas, exactamente del año 20 a.C (antes de Cristo). Muestra cómo eran las vías en ese entonces, con una red de tránsito diferente a la de actualidad, que obligaba a los romanos a tardar días en llegar a sus destinos.

No había internet, no había GPS, no había tecnología. Los antiguos romanos tenían que conformarse con sus anticuados vehículos arrastrados por animales y con sus mapas de papel. Pero este Google Maps desarrollano por OmnesViae les hubiese venido muy bien.

Detalles del GPS de los antiguos romanos

En un reporte, el sitio web de Gen Beta explica los detalles de este espectacular GPS, en el que únicamente se muestran las antiguas carreteras de los romanos, que estaban presentes en su propio Imperio.

Captura de pantalla de OmnesViae Se pueden marcar los desde y hasta para ver las distancias. (OmnesViae)

Las carreteras pertenecen a territorio de Europa, el norte de África y buena parte de Gran Bretaña, y parece que el objetivo de esta plataforma es demostrar que es real el refrán de que todos los caminos conducen a Roma. Empezar desde cualquier punto lleva a la capital italiana.

Otras características del programa es que podemos encontrar un mapa real y actualizado, con diferentes ciudades que tenía el territorio romando. Por ejemplo, si nos trasladamos al norte de España, Zaragoza estará simbolizado con casas de pueblo, pero al pulsar veremos el nombre verdadero de esa época: Caesaraugusta.

Este GPS cuenta con herramientas como un navegador, que permite marcar punto de partida y punto de llegada, con los nombres actuales y los antiguos. Mostrará el número de días que debían recorrer los romanos para llegar a sus destinos.