¡Increíble! Automóvil comenzó a “llorar” antes de ser triturado en el depósito de chatarra

La televisión puede ser una fuente inacabable de increíbles imágenes, pero un automóvil que “llora” no es precisamente lo primero que le vendría a uno a la cabeza, pero es lo que ha pasado en un depósito de chatarra que es el sitio principal del show de televisión “Scrapyard Dynasty” y sin duda ha dejado a los televidentes muy sorprendidos.

Terry Walker tiene más de tres décadas trabajando en un depósito de basura que ha pertenecido a su familia por varias generaciones, lo cual es la trama principal de show de televisión, en el cual se tocado el particular tema de un vehículo que ha comenzó a “llorar” haciendo sonar por última vez tu bocina antes de ser destruido.

El increíble caso del automóvil que se despidió “llorando” de su dueña

“Hemos tenido casos en los que la gente ha estado llorando para deshacerse de sus autos y les he dicho a los muchachos, escuchen, no aplasten ese auto mientras esta señora está en el patio porque pueden ver que es sensible” explicó Terry sobre el caso de una señora que dejó su Vauxhall Corsa.

Terry continúo con “Pero no me escucharon o lo enviaron al siguiente nivel y no le dijeron al operador de la máquina y él lo agarró frente a ella y esta señora comenzó a llorar y el auto comenzó a hacer ‘BIP, BIP, BIP BIP’ como si estuviera llorando a través de la bocina”

Según explicaron luego Terry y su esposa, la dueña del vehículo lo había tenido durante muchos años y desde que lo sacó del concesionario, por lo que el lazo emocional que tenía con él era inmenso. Desde entonces, Terry, su esposa y sus empleados no se olvidan del auto y de la señora.

Dueña de automóvil que”llora” quedó devastada

“Estaba histérica. Probablemente fue alrededor de 2002″ Dijo Terry, quien recordó cómo tuvo que detener a la señora antes de irse para ofrecerle una taza de té y hablar un rato con ella para calmarla y que pudiera irse más tranquila.

“Honestamente sonaba como si estuviera llorando cuando lo agarró, un poco como si estuviera llorando” recalcó Terry y concluyó con “Le dije al conductor de mi grúa que se fuera en ese momento y le dije ‘¿por qué hiciste eso?’ te dije que no” en lo que es sin duda una anécdota curiosa.