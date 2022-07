Este juego de terror promete devolverte el dinero de compra si logras resolverlo en 2 horas

Refund Me If You Can (Refund Me If You Can)

Cuando se lanza un videojuego de forma independiente, los desarrolladores generalmente realizan una campaña para recaudar fondos e incentivan a los jugadores a apoyar el proyecto con su compra. Sin embargo, este no parece ser el caso de Refund Me If You Can.

Creado por Sungame Studio, Refund Me If You Can desafía a los jugadores a utilizar sus habilidades lo más pronto posible, específicamente en dos horas, para obtener un premio que va más allá de la superación personal: el dinero que costó el juego.

Este particular videojuego de terror apuesta por motivar a los jugadores a resolver sus particulares retos de una forma poco convencional, que si bien no es gran dinero (el juego cuesta solo USD $ 4), se convierte en una “gasolina” para jugarlo de forma inmediata apenas se compra.

[Una avalancha de imitaciones de El Juego del Calamar inundan Roblox]

¿De qué trata el juego?

La premisa de Refund Me If You Can es sencilla: “Un laberinto, un monstruo que te rastrea, ¿tendrás el coraje y la destreza para escapar de esta pesadilla en menos de dos horas?” Juegas como alguien llamado Sarah, y solo tú (el jugador) puedes despertarla de una pesadilla que está teniendo.

El trabajo de los jugadores consiste en atravesar el aterrador laberinto en busca de una salida de esta “pesadilla interminable”, y con más de 100 caminos diferentes para elegir, la lucha es real. Afortunadamente, puedes colocar bengalas para marcar diferentes rutas, lo que significa que con suerte nunca debes ir por el mismo camino dos veces.

Si eres de las personas que lo termina en el tiempo indicado, puedes recurrir a la política de reembolso de Steam, presionando la sección Compras dentro de la plataforma de videojuegos. En un plazo de 1 semana tendrías el dinero devuelta en tu cuenta y con la satisfacción de que lograste el reto al que fuiste desafiado.