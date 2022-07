Mafe Walker: tuvo un cambio “de otro mundo” y así luce ahora

Mafe Walker es una mujer radicada en México, pero nacida en Cali (Colombia) que se hizo famosa por tener un presunto don de hablar el idioma extraterrestre. Ella se grabó mostrando cómo lo hace y sus videos se han hecho muy famosos.

Cuando comenzó a darse a conocer, la médium lucía con su cabello color rubio y un rostro muy natural; así salía en sus videos y en las diferentes entrevistas que le han hecho debido a su popularidad.

¿Qué hizo?

Ahora, Mafe Walker se ha hecho un cambio extremo que no ha pasado desapercibido por los internautas, pues no solo cambio su color de cabello, si no que comenzó a usar maquillaje.

Ahora no solo tiene su pelo de color rojizo, sino que utiliza sombras azules, delineador y pestañina en sus ojos, recibiendo miles de comentarios, en su mayoría, positivos por su nuevo look.

Los comentarios

“Guapísima”, “vibras alto”, “te amo, me amo”, “lo que hace la fama”, “de otro planeta”, “es maravilloso lo que has conseguido”, “te ves súper cool”, entre otros han sido los mensajes que le han dejado a Mafe Walker.

Aunque son muchas las críticas que recibe por su supuesta habilidad, pues consideran que es un embuste, ella ha vivido de cobrar sus conferencias para vivir la experiencia de estar en contacto con seres intergalácticos y ahora de vender publicidad, debido a la fama que su imagen ha generado.