Ella es Jana, la hermanastra y madrastra de Elon Musk

Elon Musk siempre está en el ojo del huracán: a la par de sus exitosos negocios y proyectos en la industria tecnológica, su vida personal también suele llamar la atención. Ya sea por sus parejas, hijos... o por su padre.

Pues sí, el padre del empresario, Errol Musk, reveló recientemente que tuvo un hijo con su hijastra, Jana Bezuidenhout. Él tiene 76 años y ella tiene 35 y la hija la tuvieron en 2019, pero recién la confirmó al diario británico The Sun, afirmando que los humanos están en la Tierra para reproducirse.

El padre de Elon Musk tuvo una hija con su hijastra

Ya la pareja tuvo a su primer hijo en 2017. En la actualidad ya no viven juntos, pero sigue conectados por sus dos hijos en común.

Elon Musk nació del matrimonio entre Errol Musk y la modelo Maye Haldeman Musk, unión de la cual también nacieron Kimbal y Tosca.

Cuando el empresario se enteró que su padre había embarazado a su hermanastra, se enfureció. Todos estaban conmocionados con la noticia. Incluso, al día de hoy, todavía eso no les gusta, afirmó Errol según citó The New York Post.

Por su lado, Elon Musk tiene 10 hijos actualmente. Los menores, unos mellizos, nacieron hace un par de días y la madre es Shivon Zilis, de 36 años, una de las ejecutivas de Tesla.

A pesar del revuelvo que causó la noticia, Elon Musk tuiteó: “Haciendo mi mejor esfuerzo para ayudar a la crisis de despoblación. El colapso de la tasa de natalidad es el mayor peligro al que se enfrenta la civilización, por lejos”.

¿Quién es Jana?

Pues es una mujer de 34 años, nacida en Sudáfrica. Tenía apenas 4 años de edad cuando Errol Musk se casó con su mamá, Heide Bezuidenhout. A partir de ese momento, Errol pasó a ser su padrastro.

Cuando Jana tenía 20 años, Errol se divorció de su mamá y ambos iniciaron una relación amorosa más tarde. Muy poco se sabe de la vida personal de la mujer o a qué oficio se dedica, ya que es muy reservada y no es activa en redes sociales.

