Así es la historia del que fue “El niño genio de las apps”

Muchas historias de Silicon Valley se caracterizan por jóvenes prodigios que alcanzan el éxito desarrollando tecnología a una corta edad. Sin embargo, el caso de Michael Sayman es un extremo al lograrlo con tan solo 16 años.

De padre boliviano y madre peruana, el joven que ahora cuenta con 25 años, puede presumir que en menos de 10 años ha podido trabajar para Facebook, ser gerente de producto de Google, desarrollar un exitoso juego llamado 4Snaps, realizar charlas alrededor del mundo y convertirse en un referente en la creaciones de aplicaciones.

Recientemente publicó su primer libro autobiográfico “App Kid” donde cuenta como llegó a ser contratado por Facebook cuando todavía se encontraba en secundaria y como desarrolló una carrera en Silicon Valley creando aplicaciones estudiando de forma autodidacta.

El niño genio de las aplicaciones

Michael Sayman se convirtió en una joven promesa luego de innovar con la creación de rankeadas aplicaciones móviles en App Store mientras cursaba la secundaria, incluso una de sus apps llevó el título Perú por el cariño que tiene a su cultura materna, llamando la atención de las Big Tech.

Su conocimiento en programación lo logró con videos y herramientas gratuitas de Internet que no lo limitaron al momento de crear tecnología móvil.

“Internet ha cambiado el mundo, las carreras y lo que uno puede diseñar a través de la computadora. Cualquiera de nosotros puede crear una cosa nueva con la programación y tener nuestro emprendimiento, nuestro propio negocio. Creo que no importa dónde estés en el mundo, las oportunidades han crecido porque la internet es más accesible”, explica en su libro.

Con 17 años, Zuckerberg se acercó a él para pedirle una pasantía que se convirtieron en 4 años de trabajo para la compañía detrás de Facebook, WhatsApp e Instagram. Ese hecho llamó la atención de medios de comunicación de todo el mundo.

En Facebook, ayudó a la plataforma a construir y lanzar productos como Instagram Stories y Facebook Groups, características dirigidas principalmente a estudiantes universitarios. En 2017, Sayman dejó Facebook para ir a Google, donde una vez más fue aprovechado para ayudar a un gigante tecnológico a crecer y retener a los usuarios jóvenes. Trabajó en YouTube Shorts, un formato similar a TikTok dentro de YouTube, y otros proyectos antes de unirse a Roblox en 2020 para ayudar a la plataforma de juegos a incorporar más funcionalidad social.

“Es una locura, porque mi trayectoria de vida en general nunca ha sido una en la que pudiera imaginar algo que haya sucedido”, dijo Sayman a INSIDER. “Nada de esto se ha sentido real. Todo esto se siente como si todo esto fuera solo un sueño y que me despertaré y volveré a mi vida normal. La idea de que he trabajado con Mark Zuckerberg es tan extraña para mí. O poder estar en compañías como Facebook y Google”.

Libro autobiográfico

En el libro además de su éxito profesional, también toca aspectos personales como la agridulce relación con sus padres, las dudas que tenía sobre sus capacidades creativas y la revelación, a través de una entrevista a la revista People en Español, en 2018, de que era gay. “Muchos pueden pensar que la vida de quienes tienen ciertos logros son puro éxito, perfectitas, y la realidad es que cada quien tiene sus complicaciones. Fue importante contar también un poco de eso”, dice.

En la actualidad tiene un proyecto llamado Friendly Apps que consiste en crear aplicaciones que permitan conectar personas y, a la vez, cuidar su salud mental.

“He pasado varios años trabajando en empresas que tienen redes sociales en su portafolio de aplicaciones y, aunque creo que tiene mucho valor poder comunicarte con otras personas, yo creo que también no hemos prestado suficientemente atención a lo que que la salud mental necesita, mientras estas aplicaciones siguen creciendo”, alertó Sayman.

“Creo que hay oportunidades para crear redes sociales o aplicaciones que ayuden a las personas a conectarse y que no les cueste energía mental en una forma dañina. No sé cuál será la respuesta a eso, ni cuál es la solución, pero de eso se trata con esta empresa. Es tratar de ver qué tipo de implementación uno puede hacer para crear esas redes sociales que no solo ayuden a conectar, sino también a sentirnos bien y no inseguros, ansiosos o deprimidos que son cosas que muchos sienten al usar redes sociales”, confesó.

Con 25 años, Sayman se dedica a la consultoría de desarrollo de aplicaciones para varias compañías de tecnología y viaja por el mundo dando charlas.