¿Mafe Walker estuvo en Caso Cerrado? La mujer “que habla el idioma extraterrestre” lo niega

La fama persigue a Mafe Walker desde que salió en un programa mexicano hablando “el idioma extraterrestre”. Lo que para nosotros son alaridos y ruidos extraños, para la colombiana son “dones psíquicos”.

Su rostro, ahora famoso, es reconocido por otras personas como el de una mujer que estuvo en 2016 en el popular programa Caso Cerrado. No obstante, Mafe Walker lo niega.

Mafe Walker, la mujer que asegura hablar idioma extraterrestre y ser un portal a otras galaxias

El equipo de prensa de la colombiana respondió al portal Milenio lo siguiente: “Mafe me confirma que no es ella, de hecho no conoce el programa de Caso Cerrado”.

En aquel programa, la persona que está en el show dijo que había sido embarazada por el padre de su novio. Es solo uno de los varios temas escandalosos que trata la doctora Ana María Polo en su reality show.

¿Es realmente Mafe Walker la mujer en el episodio de Caso Cerrado de 2016? Júzguelo usted mismo.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar al video, que puede encontrarse en TikTok y YouTube, pero con un tiempo tan corto que no se conoce el nombre de la persona involucrada.

“Era puro show”, dijo un usuario que compartió el clip en TikTok, citado por Tiempo X. “Ella desde el 2016 ya está buscando la fama”.

Mafe Walker y el “idioma extraterrestre”

Mafe Walker reside en México, trabajando en las Pirámides de Teotihuacán. Dice que ejerce como “portal a la otra dimensión para la comunicación con extraterrestres”.

En el programa Venga la Alegría explicó cómo desarrolló “su habilidad”.

“A través de Ágatha (su maestra) recordé todos mis dones psíquicos. Todas las memorias que llevamos en el ADN de otras galaxias, constelaciones, las estrellas y otros planetas. Y mi cuerpo, toda mi data, se empezó a activar”, relató Mafe Walker.

Dice que recibe “frecuencias solares y códigos galácticos”, además que “redirige telepáticamente vibraciones altas, campos electromagnéticos, pléyades y planos psíquicos”.