Google en crisis: no va a contratar a más nadie en 2022 por incertidumbre económica

Después de 2 años en pandemia, hasta las más grandes corporaciones están sufriendo los estragos económicos. Hasta Google. Pues sí, la empresa dio a conocer que por el resto de 2022, las contrataciones se van a reducir al mínimo ante una posible recesión económica.

Así lo anunció Sundar Pichai, el director ejecutivo de Google, en un correo electrónico que fue enviado al personal.

Bloomberg News tuvo acceso a una copia de ese correo electrónico, en el que además detallan que la compañía va a contratar únicamente perfiles de ingeniería y cualquier rol que sea crítico para el desarrollo de la compañía.

Si es necesario, Google solo contratará personal crítico

Pichai agregó en el correo que en el segundo trimestre de 2022 contrataron a 10 mil nuevos empleados y que, debido a este progreso, las contrataciones en el próximo semestre van a disminuir.

“En el futuro, debemos ser más emprendedores, trabajar con mayor urgencia, un enfoque más nítido y más hambre de lo que hemos mostrado en los días más soleados”, escribió Pichai. “En algunos casos, eso significa consolidar donde las inversiones se superponen y agilizar los procesos”, agregó, según Bloomberg.

El correo de Pichai terminó impregnando esperanza a los empleados, ante los tiempos inciertos:

“La escasez genera claridad: esto es algo que hemos estado diciendo desde los primeros días de Google. Es lo que impulsa el enfoque y la creatividad que, en última instancia, conduce a mejores productos que ayudan a las personas de todo el mundo. Esa es la oportunidad que tenemos frente a nosotros hoy, y estoy emocionado de que estemos a la altura nuevamente”.

Otras compañías también han hecho reducciones

Y esta tendencia de reducción de contratación de personal, o reducción de personal en sí, la han seguido otras grandes empresas del sector tecnológico.

“En mayo, Snap Inc. y Lyft Inc. dijeron que reducirían la contratación. Varias semanas después, Instacart Inc. dijo que reduciría el crecimiento del empleo y Tesla Inc. siguió con un anuncio de una reducción del 10% para su fuerza laboral asalariada. A principios de esta semana, el rival de Google, Microsoft Corp. , anunció que eliminaría una pequeña cantidad de puestos de trabajo”, agregaron en el mismo artículo del portal de economía.

