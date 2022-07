Twitter: El ofrecimiento de compra de Elon Musk pende de un hilo, mientras que la plataforma borra un millón de bots diarios

Elon Musk y Twitter están cada vez más lejos de concretar el acuerdo de compra. Según The Washington Post, el equipo del magnate dejó de participar en algunas discusiones de financiación para el pacto por 44 mil millones de dólares.

Al conocerse esta información, las acciones de la compañía cayeron cerca de un 4%. Para el momento de la redacción de esta nota, cada acción valía 37.28 dólares.

Este jueves, durante una llamada a ejecutivos, Twitter informó que elimina un millón de cuentas de spam cada día. Además, la empresa recalcó que las cuentas bots representan muy por debajo del 5% de su base de usuarios activos cada trimestre.

El resumen de mercado de Twitter para este viernes

Musk contradice esta información, manifestando que la cantidad de bots es muchísimo más alta. Esta es la causa por la que frenó el proceso de adquisición.

Según el Post, el equipo de Musk ha determinado que “no puede verificar las cifras de cuentas de spam de Twitter, y ahora están preparados para hacer pronto un cambio de dirección”.

La compañía ofreció al sudafricano acceso a su fuente de datos sin procesar, que abarca cientos de millones de tuits diarios.

Twitter aún confía en la compra de Elon Musk, y si no se hace…

Ante este escenario, un portavoz de Twitter señaló una declaración anterior, de que la compañía “ha compartido y continuará compartiendo información de manera cooperativa con el Sr. Musk para consumar la transacción de acuerdo con los términos del acuerdo de fusión”.

“Creemos que este acuerdo se hace en el mejor interés de todos los accionistas. Tenemos la intención de cerrar la transacción y hacer cumplir el acuerdo de fusión al precio y los términos acordados”.

Twitter - Elon Musk

El escenario planteado por ambas partes es que, en caso de no cumplir con lo acordado, el que se retire tendrá que pagar mil millones de dólares. No obstante, el equipo de Musk argumenta que no está obligado, ya que la compañía no dio datos veraces sobre los bots.

Y Twitter, incluso, podría tratar de hacer que Musk cumpla con los términos originales, alegando que “sus razones para retirarse no están relacionadas con el negocio principal”, según CNBC.

El problema de los bots se ha agudizado con el paso de los años, y Twitter ha revelado sus estimaciones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, advirtiendo además que su estimación podría ser demasiado baja.