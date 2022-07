Meta presenta nueva inteligencia artificial capaz de traducir 200 idiomas en tiempo real

El objetivo de Facebook fue unir a las personas sin importar las distancia...y vaya que lo logró. Ahora como Meta, la compañía se ha planteado metas más ambiciosas y la construcción del Metaverso va dirigida a esa misma finalidad.

Bajo esa premisa, la compañía detrás de aplicaciones como Facebook, WhatsApp e Instagram, presentó un nuevo modelo de Inteligencia Artificial que es capaz de traducir en tiempo real más de 200 idiomas.

El proyecto que lleva por nombre No Language Left Behind (NLLB-200) es diseñado para desarrollar capacidades de traducción automática de alta calidad para la mayoría de los idiomas del mundo.

[Meta y Mark Zuckerberg muestran sus bestiales prototipos de visores VR]

¿En qué consiste No Language Left Behind (NLLB-200)?

En palabras del fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerburg a través de Facebook: “Acabamos de abrir un modelo de IA que construimos que puede traducir a través de 200 idiomas diferentes, muchos de los cuales no son compatibles con los sistemas de traducción actuales. Llamamos a este proyecto No Language Left Behind, y las técnicas de modelado de IA que utilizamos están ayudando a realizar traducciones de alta calidad para idiomas hablados por miles de millones de personas en todo el mundo”.

Ese modelo es una versión mejorada del NLLB que lanzó la compañía hace 6 meses donde se planteó que su sueño es construir un traductor de idiomas universal que pueda procesar todos los idiomas independientemente de los datos lingüísticos disponibles para la IA.

Este modelo admite la traducción de alta calidad de idiomas menos utilizados, especialmente de Asia y África. Por ejemplo, el modelo admite la traducción de 55 idiomas africanos de bajos recursos, un aumento del 46% sobre lo que se puede obtener con las herramientas de traducción existentes.

“Para evaluar y mejorar mejor NLLB-200, construimos FLORES-200, un conjunto de datos que permite a los investigadores evaluar el rendimiento de este modelo de IA en 40,000 direcciones de lenguaje diferentes. FLORES-200 nos permite medir el rendimiento de NLLB-200 en cada idioma para confirmar que las traducciones son de alta calidad”, informa la compañía en una nota de prensa publicada en su site.

Publicación del código abierto

La compañía decidido publicar en código abierto el modelo de NLLB-200 y su código de entrenamiento del modelo llamado FLORES-200 con el objetivo de ayudar a otros investigadores a mejorar sus herramientas de traducción y desarrollar nuevas tecnologías (Revisar código aquí)

“También estamos otorgando hasta $ 200,000 de subvenciones para usos impactantes de NLLB-200 a investigadores y organizaciones sin fines de lucro con iniciativas centradas en la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la violencia de género, la educación u otras áreas en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, añadió Meta.

Con este proyecto, la compañía apoyará todas sus plataformas y futuras aplicaciones para que formen parte del mismo ecosistema.