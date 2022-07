Jaime Maussan cuestiona los supuestos dones de Mafe Walker

Luego de que Mafe Walker se hizo viral en redes sociales, por charlar el idioma “alienígena”, Jaime Maussan reaccionó y la criticó por no tener pruebas de que de verdad tiene la capacidad de hablar con seres de otros planetas.

En un encuentro con diversos medios, Maussan, quien es considerado uno de los expertos en fenómenos extraterrestres, compartió su opinión sobre los recientes avistamientos de supuestos OVNIS que surgieron en Tijuana.

Además, los reporteros aprovecharon el momento para preguntarle sobre Walker.

“Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena. Por favor, no (hablemos de ella)”, dijo Jaime.

Incluso, Maussan pidió a sus seguidores que no tomen en serio las palabras de Mafe.

El presentador de “Tercer Milenio” aseguró que ella es persona poco creíble, al no poder demostrar que tiene conexión con algún ser u objeto ni de abrir portales con sus “poderes”.

Por lo que el mismo reveló que ha decidido no prestarle atención.

“No tiene ningún fundamento, ¿cómo la vamos a tomar en serio? Dice que recibe las... Digo, yo soy periodista y créanme que soy más escéptico de lo que ustedes consideran. Yo necesito pruebas, necesito evidencias, no tengo ninguna con esta persona. La respeto, es muy respetable, pero hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar”, agregó el experto en fenómenos extraterrestres.

¿Quién es Mafe Walker?

Se hizo viral gracias a una aparición en el programa “Venga la alegría”, pues aseguró que tiene “contactos con otras dimensiones”, en los cuales habla una lengua no reconocible e hizo una demostración en vivo, provocando que el video circulara en redes sociales.

Su contenido en sus redes sociales es gratis; sin embargo, ella también practica sesiones presenciales (grupales o personales) en las pirámides de Teotihuacán o las de Cholula.

