Estos son los mejores audífonos infantiles que podemos encontrar en el mercado

La experiencia de los pequeños de casa en frente de una pantalla tiene que ser igual (o mejor) de óptima que la de un adulto. Por lo tanto, unos buenos audífonos forman parte de ese momento de ocio, entretenimiento o educación que viven los niños en su encuentro con la tecnología.

No se trata solo de brindarles la mayor comodidad. La realidad es que no podemos colocar cualquier cosa en los oídos de los niños ya que, si no existe un control de audio, a través de los decibelios (dB), estaríamos afectando el aparato auditivo, que en las edades tempranas se encuentra en etapa de formación y fortalecimiento.

Por ello, nos dimos un paseo entretenido por las tiendas virtuales, marcas y reseñas de Internet para encontrar cuáles son las mejores opciones de audífonos infantiles que nos podemos encontrar en el mercado.

Recuerden, el precio es lo último que debemos mirar. No hay que especular, ya que no se trata de un gasto; es cuidar la salud auditiva de los niños.

Mejores audífonos infantiles

Una marca de audífonos se alza como la más adecuada para los niños y es la que elegimos para estas dos primeras recomendaciones: Puro.

Puro Sound BT2200

Estos auriculares funcionan con cable o con Bluetooth; esta última característica no limita la fidelidad de audio, a pesar de lo mucho que se critica este tipo de conexión. Los audífonos BT2200 tienen un diseño resistente al trato que un niño le puede dar y una apariencia que los hace útiles para un adulto.

Los decibelios de audio se limitan en los 85 dB, respetando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según reseña PC World.

En modo Bluetooth tienen una autonomía de 18 horas, suficiente para varias jornadas de pantallas para los niños.

Puro Sound BT2200

Puro Sound Labs PuroQuiets

Al igual que los anteriores, los PuroQuiets destacan por la cancelación de ruidos externos que funciona de forma óptima, según niños consultados por Cnn en Español. Tiene el mismo límite de volumen 85 dB y unas 23 horas de duración en Bluetooth con la cancelación de ruido activada (35 horas en modo normal).

Quienes los probaron destacaron la facilidad del acceso a los botones de control, para utilizar las diferentes modalidades.

Puro Sound Labs PuroQuiets

EasySMX Kids Safe Headphones

El aspecto de los audífonos EasySMX los convierte en una opción exclusiva para los niños. Su almohadilla es realmente cómoda y se adapta a las orejas de los pequeños para mantener la fidelidad en el audio. Tiene control de decibelios en los mismos 85, con advertencia incluida y están cubiertos de un material suave por toda su estructura para proteger la cabeza del niño o niña cuando se queden dormidos.

EasySMX Kids Safe Headphones

Onanoff BuddyPhones Explore+

Su diadema acolchada los hace ideales para pequeños desde los 2 hasta los 8 años. Limita el volumen en los 85 dB. Llegan con unas pegantinas decorativas infantiles y con un conector en el que se pueden enlazar hasta cuatro auriculares diferentes a un mismo dispositivo.

Onanoff BuddyPhones Explore

JLab JBuddies Studio Inalámbrico

Sobre JLab JBuddies Studio destaca la facilidad con la que se conectan a los dispositivos móviles. En una reseña de Cnn en Español, uno de los pequeños usuarios resaltó que con solo presionar un botón ya estaba escuchando música.

La comodidad del acolchado en las orejas y lo ajustable de la diadema también fue valorada por quienes tuvieron acceso a los auriculares. Limita los decibelios en 85 dB y el volumen se puede controlar por el mismo audífono, emitiendo las alertas en los dispositivos que los están utilizando.