Review The Freestyle: la ventaja de tener un proyector en cualquier lugar

The Freestyle

La apuesta era simple: un proyector en extremo portátil. Y lo lograron. The Freestyle de Samsung tiene un nombre muy acorde a lo que ofrece, porque es total libertad. El pequeño dispositivo pesa apenas 830 gramos y puede llevarlo fácilmente en la cartera.

¿A qué distancia proyecta? Una máxima de 2,7 metros. Y es que The Freestyle está pensado para el uso cotidiano pero móvil. Ver una película en tu sala, dormitorio, o incluso llevarlo a acampar. Ir a la casa de algún amigo y de la nada sacar tu proyector. The Freestyle está pensado para acompañarte.

¿Vacaciones de invierno? Puedes hacer una sesión de cine en cualquier rincón de la casa. The Freestyle puede convertirse en un gran aliado para romper con la rutina. Vamos a sus características.

Características de proyección

Su calidad no se queda atrás. Si bien no esperes 4k, ni las más altas definiciones del mercado, su potencia es bastante buena considerando su tamaño. The Freestyle cuenta con una proyección en calidad Full HD+ de hasta 100 pulgadas. ¿A qué pared apuntar? Cuenta con un sistema que le permite rotar en 180 grados, por lo que las opciones son bien amplias (incluyendo la posibilidad de ver una película en el techo, tendido en tu cama).

The Freestyle

Su brillo es de solo 550 lúmenes, suficiente para una noche de cine, tal vez no lo suficiente para luchar contra el sol. Pero es que aquí, a lo que se está apuntando es a la portabilidad más que a la potencia, pero con un buen desempeño. Es un equipo equilibrado.

Además, The Freestyle enfoca automáticamente la imagen para una clara y nítida proyección en segundos y cuenta con nivelación automática, que garantiza que la pantalla se mantenga nivelada en cualquier superficie.

Conectividad

Respecto a sus conexiones, cuenta con una entrada micro HDMI. Pero lo más genial: puedes conectar The Freestyle a una batería externa con el cable USB-C para uso portátil. Eso sí, The Freestyle es compatible con baterías externas USB-PD y salida de 50W / 20V o superior. Así que deberás buscar la correcta.

The Freestyle

Es importante destacar que el equipo no requiere de conexiones extra para el audio, ya que cuenta con un altavoz integrado de buen rendimiento. Insistimos: para usos cotidianos.

“Smart”

Finalmente desacatamos lo intuitivo que es. Su sistema es similar al de una smart Tv, por lo que tendrás acceso cómodo a tu contenido. Su tienda permite acceder a las aplicaciones de streaming más populares del mercado. Incluso algunas vienen pre-instaladas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney+.

The Freestyle

De igual manera, The Freestyle puede duplicar contenidos de iOS y Android. También puedes controlarlo ya sea con su control remoto o el celular.

Otros datos

¿Cuánto dura? 20 mil horas es la promesa de Samsung. Además, The Freestyle cuenta con accesorios (algunos estarán disponibles más adelante) que lo hacen aún más versátil como: transformarlo en una luz de noche o poder colgarlo desde una conexión de ampolleta en el techo.

The Freestyle

El equipo ya está disponible en la región. Particularmente en Chile The Freestyle está disponible en la tienda oficial de Samsung a un precio de 619.990 pesos chilenos (688 USD). Si bien el equipo se queda atrás de sus hermanos mayores The Premiere, The Freestyle es una tremenda apuesta de alta calidad para quienes quieren un equipo versátil sin desembolsar tanto.